Uno Santa Fe | Santa Fe | bronquiolitis

Bronquiolitis en Santa Fe: destacan que la vacunación en embarazadas redujo los casos y las internaciones pediátricas

La estrategia, implementada desde 2024 para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, mostró un impacto positivo en la prevención del virus sincicial respiratorio, principal causa de bronquiolitis en bebés. La cobertura ya alcanza al 60% de la población objetivo en lo que va de 2026.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de julio 2026 · 19:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vacunación en embarazadas: Impacto positivo en la prevención de bronquiolitis por VSR

Vacunación en embarazadas: Impacto positivo en la prevención de bronquiolitis por VSR, alcanzando el 60% de cobertura en 2026.

La provincia de Santa Fe registró una disminución de los casos de bronquiolitis asociados al virus sincicial respiratorio (VSR) luego de la implementación de la vacunación en embarazadas, una estrategia que comenzó a aplicarse en Argentina en 2024 y que busca proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, destacó que los resultados comienzan a reflejar el impacto de la inmunización en la actual temporada de enfermedades respiratorias.

"Argentina inicia su estrategia de vacunación en la embarazada en el 2024 y nosotros en la provincia de Santa Fe venimos sosteniendo esta estrategia que ha mostrado ya el impacto", afirmó la funcionaria.

Una enfermedad que afecta principalmente a los bebés

Uboldi explicó que la bronquiolitis continúa siendo una de las principales causas de consulta e internación durante los meses de mayor circulación viral.

"La bronquiolitis es una infección muy frecuente en los chicos más chiquitos, los menores de cinco años, causada principalmente por un virus que tiene un nombre raro que se llama sincicial respiratorio", señaló en RTS.

Además, recordó que históricamente esta enfermedad generó una fuerte demanda en el sistema sanitario, especialmente por los cuadros registrados en bebés menores de un año y, particularmente, en los menores de seis meses.

LEER MÁS: Santa Fe incorpora el anticuerpo Nirsevimab para proteger a bebés prematuros y reforzar la prevención de la bronquiolitis

Según el Informe Epidemiológico correspondiente a la semana 26 de 2026, en lo que va del año se confirmaron 71 casos de virus sincicial respiratorio en pacientes internados en Santa Fe. De ese total, 53 corresponden a niños menores de dos años, lo que representa cerca del 75% de los casos registrados.

Actualmente, el VSR es el tercer virus respiratorio más detectado en internaciones por infecciones respiratorias agudas graves, detrás de Influenza A y Adenovirus.

Cómo funciona la estrategia de vacunación

La vacuna está destinada a mujeres embarazadas y personas gestantes que cursan entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

La funcionaria explicó que la inmunización permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, generando una protección durante los primeros meses de vida, cuando existe mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

"Estos bebés están naciendo en un período del año donde este virus circula como más fuertemente. Con la mamá embarazada le transferimos al bebé las defensas prestadas", explicó Uboldi.

En ese sentido, remarcó que la vacunación disminuye las complicaciones asociadas al virus sincicial respiratorio. "Estos bebés tienen menos riesgo de internación, menos riesgo de requerimiento de oxígeno, menos riesgo de terapia y menos riesgo de muerte", sostuvo.

Crece la cobertura en Santa Fe

Desde la incorporación de la estrategia, la provincia logró aumentar progresivamente los niveles de vacunación.

Durante 2024 la cobertura alcanzó el 70% de la población objetivo, en 2025 llegó al 75% y en lo que va de 2026 ya se vacunó al 60% de las personas gestantes indicadas.

Uboldi destacó que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el sistema público y privado de salud.

"Ha sido un trabajo muy fuerte con distintos espacios, no solo lo público, sino también trabajando con el privado y con mucha difusión", señaló.

LEER MÁS: La Provincia busca vacunar a 22.000 embarazadas para proteger a madres y prevenir bronquiolitis y neumonía en recién nacidos

Menos cuadros graves y menor presión sobre el sistema sanitario

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el impacto de estas estrategias preventivas ya comienza a observarse durante la actual temporada de enfermedades respiratorias.

Uboldi indicó que, si bien la provincia atraviesa el período de mayor circulación de virus respiratorios, el escenario es diferente al de años anteriores, cuando la bronquiolitis generaba una fuerte presión sobre las internaciones pediátricas.

En ese sentido, señaló que actualmente se registra una disminución de los cuadros graves, con menor demanda de camas críticas, menos requerimientos de oxígeno y una reducción de las internaciones en bebés menores de seis meses, el grupo históricamente más afectado por esta enfermedad.

La funcionaria agregó que, mientras el virus de la gripe continúa circulando, los casos presentan una tendencia descendente luego del inicio del receso escolar. En ese contexto, la reducción de los cuadros de bronquiolitis aparece como uno de los principales indicadores positivos de la campaña de prevención implementada en la provincia.

bronquiolitis Santa Fe casos embarazadas vacunación
Noticias relacionadas
Alerta por bronquiolitis: advierten que el pico de contagios se retrasó y esperan un aumento de casos. Imagen ilustrativa.

Alerta por bronquiolitis: advierten que el pico de contagios se retrasó y esperan un aumento de casos

argentina e inglaterra paralizan santa fe: un partido historico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Reparación en JJ Paso: Iniciaron trabajos en avenida J. J. Paso y Dr. Zavalla por un desperfecto en una losa de hormigón.

Barrio Sur: iniciaron la reparación del hundimiento en avenida J. J. Paso y esperan habilitarlo en unos 20 días

Piden intervención de Defensa del Consumidor por el nuevo Seom de Santa Fe, denunciando prácticas abusivas.

Piden la intervención de Defensa del Consumidor por el nuevo Seom: denuncian "prácticas abusivas" y "exclusión digital"

Lo último

Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: Tenemos el mejor equipo del mundo

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: "Tenemos el mejor equipo del mundo"

Último Momento
Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: Tenemos el mejor equipo del mundo

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: "Tenemos el mejor equipo del mundo"

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Ovación
Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados