Bronquiolitis en Santa Fe: destacan que la vacunación en embarazadas redujo los casos y las internaciones pediátricas

La estrategia, implementada desde 2024 para personas gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo, mostró un impacto positivo en la prevención del virus sincicial respiratorio, principal causa de bronquiolitis en bebés. La cobertura ya alcanza al 60% de la población objetivo en lo que va de 2026.

Vacunación en embarazadas: Impacto positivo en la prevención de bronquiolitis por VSR, alcanzando el 60% de cobertura en 2026.

La provincia de Santa Fe registró una disminución de los casos de bronquiolitis asociados al virus sincicial respiratorio (VSR) luego de la implementación de la vacunación en embarazadas, una estrategia que comenzó a aplicarse en Argentina en 2024 y que busca proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, destacó que los resultados comienzan a reflejar el impacto de la inmunización en la actual temporada de enfermedades respiratorias.

"Argentina inicia su estrategia de vacunación en la embarazada en el 2024 y nosotros en la provincia de Santa Fe venimos sosteniendo esta estrategia que ha mostrado ya el impacto", afirmó la funcionaria.

Una enfermedad que afecta principalmente a los bebés

Uboldi explicó que la bronquiolitis continúa siendo una de las principales causas de consulta e internación durante los meses de mayor circulación viral.

"La bronquiolitis es una infección muy frecuente en los chicos más chiquitos, los menores de cinco años, causada principalmente por un virus que tiene un nombre raro que se llama sincicial respiratorio", señaló en RTS.

Además, recordó que históricamente esta enfermedad generó una fuerte demanda en el sistema sanitario, especialmente por los cuadros registrados en bebés menores de un año y, particularmente, en los menores de seis meses.

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Según el Informe Epidemiológico correspondiente a la semana 26 de 2026, en lo que va del año se confirmaron 71 casos de virus sincicial respiratorio en pacientes internados en Santa Fe. De ese total, 53 corresponden a niños menores de dos años, lo que representa cerca del 75% de los casos registrados.

Actualmente, el VSR es el tercer virus respiratorio más detectado en internaciones por infecciones respiratorias agudas graves, detrás de Influenza A y Adenovirus.

Cómo funciona la estrategia de vacunación

La vacuna está destinada a mujeres embarazadas y personas gestantes que cursan entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

La funcionaria explicó que la inmunización permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, generando una protección durante los primeros meses de vida, cuando existe mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

"Estos bebés están naciendo en un período del año donde este virus circula como más fuertemente. Con la mamá embarazada le transferimos al bebé las defensas prestadas", explicó Uboldi.

En ese sentido, remarcó que la vacunación disminuye las complicaciones asociadas al virus sincicial respiratorio. "Estos bebés tienen menos riesgo de internación, menos riesgo de requerimiento de oxígeno, menos riesgo de terapia y menos riesgo de muerte", sostuvo.

Crece la cobertura en Santa Fe

Desde la incorporación de la estrategia, la provincia logró aumentar progresivamente los niveles de vacunación.

Durante 2024 la cobertura alcanzó el 70% de la población objetivo, en 2025 llegó al 75% y en lo que va de 2026 ya se vacunó al 60% de las personas gestantes indicadas.

Uboldi destacó que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el sistema público y privado de salud.

"Ha sido un trabajo muy fuerte con distintos espacios, no solo lo público, sino también trabajando con el privado y con mucha difusión", señaló.

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Menos cuadros graves y menor presión sobre el sistema sanitario

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el impacto de estas estrategias preventivas ya comienza a observarse durante la actual temporada de enfermedades respiratorias.

Uboldi indicó que, si bien la provincia atraviesa el período de mayor circulación de virus respiratorios, el escenario es diferente al de años anteriores, cuando la bronquiolitis generaba una fuerte presión sobre las internaciones pediátricas.

En ese sentido, señaló que actualmente se registra una disminución de los cuadros graves, con menor demanda de camas críticas, menos requerimientos de oxígeno y una reducción de las internaciones en bebés menores de seis meses, el grupo históricamente más afectado por esta enfermedad.

La funcionaria agregó que, mientras el virus de la gripe continúa circulando, los casos presentan una tendencia descendente luego del inicio del receso escolar. En ese contexto, la reducción de los cuadros de bronquiolitis aparece como uno de los principales indicadores positivos de la campaña de prevención implementada en la provincia.