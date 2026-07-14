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Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

La reserva de Colón debutó con una derrota en el Clausura Proyección 2-0 en La Plata ante Estudiantes por la fecha 1 de la zona B

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 18:09hs
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Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

Prensa Estudiantes

La reserva de Colón puso primera en el Torneo Clausura Proyección, aunque el estreno no fue el esperado. Este miércoles por la tarde, el Rojinegro cayó sin atenuantes por 2-0 frente a Estudiantes en La Plata por la primera fecha de la Zona B.

Mal inicio de Colón

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El Pincha supo aprovechar sus oportunidades y construyó la victoria con los goles de Franco Domínguez Ávila y Martín Naser, en un partido que le permitió comenzar el certamen con el pie derecho ante su gente.

Para el Sabalero, el encuentro también marcó el inicio de un nuevo ciclo. Miguel Robledo hizo su presentación oficial como entrenador de la categoría y comenzó a transitar un semestre que tendrá como principal objetivo mejorar el rendimiento mostrado durante el Torneo Apertura, donde el equipo no logró alcanzar las expectativas deportivas.

Más allá del resultado adverso, el Clausura aparece como una oportunidad para reconstruir la identidad futbolística del equipo y potenciar a varios juveniles que buscarán ganarse un lugar en la consideración del club. El camino recién comienza para la reserva rojinegra, que ya trabaja pensando en la próxima fecha con la misión de conseguir una rápida recuperación.

Colón Reserva Estudiantes
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