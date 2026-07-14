La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

Unión igualó 0-0 frente a Gimnasia (LP) en La Tatenguita por la 1ª fecha de la Zona A del Clausura Proyección

La reserva de Unión comenzó su participación en el Torneo Clausura Proyección este martes por la tarde con un empate 0-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la primera fecha de la Zona A.

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El estreno dejó sensaciones encontradas para el elenco santafesino. Si bien logró sumar en el debut y mostró pasajes de buen funcionamiento, terminó con la sensación de que pudo haberse quedado con algo más por las ocasiones de peligro que generó a lo largo del partido.

El trámite fue intenso y muy disputado desde el comienzo. Ambos equipos protagonizaron un duelo de mucha fricción en la mitad de la cancha, con escasos espacios para elaborar juego y una permanente lucha por el control de la pelota.

En ese contexto, Unión fue el que encontró mayores argumentos para inquietar al rival. Con paciencia para construir sus ataques y presión para recuperar rápido la posesión, el local consiguió aproximarse al arco del Lobo en varias oportunidades, aunque le faltó precisión en los últimos metros para romper el cero.

La formación de Unión