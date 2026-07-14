La reserva de Unión comenzó su participación en el Torneo Clausura Proyección este martes por la tarde con un empate 0-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por la primera fecha de la Zona A.
La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia
Unión igualó 0-0 frente a Gimnasia (LP) en La Tatenguita por la 1ª fecha de la Zona A del Clausura Proyección
Por Ovación
El estreno dejó sensaciones encontradas para el elenco santafesino. Si bien logró sumar en el debut y mostró pasajes de buen funcionamiento, terminó con la sensación de que pudo haberse quedado con algo más por las ocasiones de peligro que generó a lo largo del partido.
El trámite fue intenso y muy disputado desde el comienzo. Ambos equipos protagonizaron un duelo de mucha fricción en la mitad de la cancha, con escasos espacios para elaborar juego y una permanente lucha por el control de la pelota.
En ese contexto, Unión fue el que encontró mayores argumentos para inquietar al rival. Con paciencia para construir sus ataques y presión para recuperar rápido la posesión, el local consiguió aproximarse al arco del Lobo en varias oportunidades, aunque le faltó precisión en los últimos metros para romper el cero.