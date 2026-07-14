Barrio Sur: iniciaron la reparación del hundimiento en avenida J. J. Paso y esperan habilitarlo en unos 20 días

El desperfecto se detectó en la intersección con calle Dr. Zavalla, uno de los accesos a la rotonda del Club Atlético Colón. La losa afectada fue retirada y reconstruida y permanecerá cerrada entre 15 y 20 días para completar el fraguado del hormigón.

A pocos días de la inauguración de la remodelación integral de avenida J. J. Paso , comenzaron las tareas de reparación sobre un sector de la calzada que presentó un deterioro prematuro en la intersección con calle Dr. Zavalla , en uno de los accesos a la rotonda del Club Atlético Colón , en la zona sur de la ciudad de Santa Fe .

El inconveniente se registró sobre una losa de hormigón ubicada en la curva que conecta avenida J. J. Paso con Dr. Zavalla . El pavimento comenzó a presentar signos de desgaste hasta que finalmente cedió luego de la apertura al tránsito vehicular. Según explicaron trabajadores que realizan la intervención, la falla estaría vinculada al proceso de fraguado del hormigón : la superficie no habría alcanzado el tiempo necesario para lograr la resistencia adecuada antes de ser habilitada al tránsito, por lo que el paso constante de vehículos generó un deterioro progresivo .

Desde el lugar de los trabajos descartaron inconvenientes relacionados con cañerías rotas o instalaciones subterráneas, por lo que el problema estaría asociado exclusivamente a la estructura del pavimento.

Retiraron la losa y reconstruyen el sector

Como parte de la reparación, el tramo afectado fue completamente demolido y comenzó a ser reconstruido con nuevo hormigón. La nueva superficie, que presenta una tonalidad más oscura respecto del resto de la calzada, deberá permanecer sin circulación durante un período estimado de entre 15 y 20 días, plazo que permitirá que el material complete su proceso de endurecimiento y alcance la resistencia necesaria para soportar nuevamente el tránsito. Mientras duren los trabajos, el sector permanecerá cerrado y se solicita a los conductores respetar la señalización instalada.

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Restricciones temporales de tránsito

La intervención genera cambios en la circulación en el sector de la rotonda del Club Atlético Colón, especialmente para quienes utilizan la conexión entre avenida J. J. Paso y calle Dr. Zavalla. Los vehículos que llegan desde Santo Tomé por avenida J. J. Paso no podrán ingresar hacia Dr. Zavalla mediante la rotonda, por lo que deberán continuar su recorrido por la avenida. En tanto, quienes circulen por J. J. Paso en sentido hacia el oeste podrán continuar utilizando el acceso a Dr. Zavalla para dirigirse hacia otros puntos de la ciudad.

Preocupación entre vecinos

La aparición del deterioro generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que recordaron que la avenida permaneció durante varios meses con restricciones debido a los trabajos de renovación. Los frentistas manifestaron su inquietud por la aparición de una falla a tan pocos días de la habilitación oficial y reclamaron que se realicen las evaluaciones técnicas correspondientes para garantizar la durabilidad de la obra.

La remodelación integral de avenida J. J. Paso había sido presentada como una intervención estratégica para mejorar la circulación, la infraestructura vial y el sistema de desagües en uno de los principales corredores del sur de la ciudad. Ahora, el municipio trabaja en la reparación del tramo afectado para recuperar la normal circulación en la zona.