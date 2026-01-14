La canasta básica volvió a superar la inflación y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

Según informó este martes el Indec tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total registraron una suba de 4,1% en diciembre

La canasta básica y la de alimentos marcó un aceleramiento en la suba de precios

El costo de la canasta básica y la alimentaria se aceleró en diciembre, en línea con la inflación general . Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) –que marca el umbral de la indigencia – como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba de 4,1% , y una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para no caer en la pobreza .

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a lo largo de 2025 la CBA y la CBT acumularon incrementos de 31,2% y 27,7%, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/2011151534692913197&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 para superar el umbral de pobreza en diciembre de 2025: 4,1% más que el mes previo y 27,7% interanual https://t.co/qLwdj3ADja pic.twitter.com/1klBd8Q7Bp — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026

Las canastas se ubicaron en un nivel similar al aumento general de precios, que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,5% durante todo el año pasado.

De esta manera, los datos de diciembre marcaron que una familia necesitó $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, mientras que para no caer en la indigencia fueron necesarios $589.510.

En cuanto a los montos necesarios por persona, la canasta alimentaria se ubicó en $190.780 y la total en $423.532 durante el último mes de 2025.

Aumentos destacados de diciembre de la canasta básica

Según la medición del IPC, alimentos y bebidas aumentaron por encima del promedio, en torno a 3,1% traccionado por el incremento de la carne, siendo la división con mayor incidencia.

Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

Dentro de la selección de alimentos, bebidas y otros artículos que releva el Indec, se observaron fuertes alzas en los siguientes productos:

Limón por kilo: +31,2%

Manzana deliciosa por kilo: +16,4%

Asado por kilo: +13,5%

Cuadril por kilo: +10,4%

Nalga por kilo: +9,9%

Naranja por kilo: +9,7%

Zapallo anco por kilo: +9,4%

Carne picada común por kilo: +7,6%

Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%

Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%

Por el contrario, también hubo productos que durante diciembre mostraron bajas: