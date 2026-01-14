La canasta básica volvió a superar la inflación y una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre

El costo de la canasta básica y la alimentaria se aceleró en diciembre, en línea con la inflación general. Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) –que marca el umbral de la indigencia– como la Canasta Básica Total (CBT) registraron una suba de 4,1%, y una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para no caer en la pobreza.
Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a lo largo de 2025 la CBA y la CBT acumularon incrementos de 31,2% y 27,7%, respectivamente.
Las canastas se ubicaron en un nivel similar al aumento general de precios, que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,5% durante todo el año pasado.
De esta manera, los datos de diciembre marcaron que una familia necesitó $1.308.713 en diciembre para no caer en la pobreza, mientras que para no caer en la indigencia fueron necesarios $589.510.
En cuanto a los montos necesarios por persona, la canasta alimentaria se ubicó en $190.780 y la total en $423.532 durante el último mes de 2025.
Aumentos destacados de diciembre de la canasta básica
Según la medición del IPC, alimentos y bebidas aumentaron por encima del promedio, en torno a 3,1% traccionado por el incremento de la carne, siendo la división con mayor incidencia.
Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).
Dentro de la selección de alimentos, bebidas y otros artículos que releva el Indec, se observaron fuertes alzas en los siguientes productos:
- Limón por kilo: +31,2%
- Manzana deliciosa por kilo: +16,4%
- Asado por kilo: +13,5%
- Cuadril por kilo: +10,4%
- Nalga por kilo: +9,9%
- Naranja por kilo: +9,7%
- Zapallo anco por kilo: +9,4%
- Carne picada común por kilo: +7,6%
- Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%
- Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%
Por el contrario, también hubo productos que durante diciembre mostraron bajas:
- Tomate redondo por kilo: –33,7%
- Cebolla por kilo: –3%
- Jamón cocido por kilo: –2,5%
- Papa por kilo: –1,1%
- Manteca por 200 gramos: –0,6%
- Queso de sardo por kilo: –0,1%