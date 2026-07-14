Uno Santa Fe | El País | Milei

Ravier aclaró los dichos de Milei sobre Margaret Thatcher: "Lo que admira es su plan de estabilización"

El vocero presidencial aseguró que el Presidente fue "sacado de contexto" al referirse a la ex primera ministra británica y sostuvo que sus elogios apuntan a su política económica. Además, afirmó que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas "se sostiene todos los días".

14 de julio 2026 · 19:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei y Thatcher: El vocero presidencial aclaró que los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher se refieren a su política económica y plan de estabilización.

Milei y Thatcher: El vocero presidencial aclaró que los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher se refieren a su política económica y plan de estabilización.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a aclarar las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y aseguró que sus expresiones fueron "sacadas de contexto". Según explicó, el mandatario destaca aspectos vinculados a la política económica de la dirigente conservadora y no su actuación durante la Guerra de Malvinas.

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", sostuvo Ravier durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario remarcó que esa valoración económica "no invalida" la posición del Gobierno argentino respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller Pablo Quirno lo manifiesta de manera permanente", afirmó.

Reforma del Banco Central

Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional.

El vocero explicó que la propuesta continúa en análisis y que actualmente está siendo evaluada por el presidente de la entidad, Santiago Bausili.

LEER MÁS: Milei adelantó los ejes de la reforma del Banco Central: prohibirá la emisión para financiar al Estado y prevé sanciones penales

En ese marco, indicó que todavía no existe una fecha definida para su envío al Congreso ni está resuelto por cuál de las dos cámaras legislativas ingresará el proyecto.

El "shutdown" del Estado

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de implementar un mecanismo de "shutdown" del Estado. Ravier reconoció que el concepto puede generar dudas, aunque aclaró que no implicaría la interrupción de los servicios esenciales.

"Es un concepto que importamos, pero no interrumpe los servicios esenciales", explicó.

Según precisó, una eventual aplicación de esa medida mantendría el funcionamiento de los servicios indispensables y alcanzaría únicamente al resto de las actividades estatales.

Créditos y morosidad

El vocero también se refirió al incremento de la morosidad en el sistema financiero y sostuvo que, tras años con escaso acceso al crédito, los bancos deben readaptarse a evaluar correctamente la capacidad de pago de quienes solicitan préstamos.

"Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos", expresó.

En la misma línea, señaló que los ciudadanos también deben actuar con responsabilidad al momento de endeudarse.

"Las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos. No se puede llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado", afirmó.

Además, aseguró que los salarios comenzaron un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que esa mejora "puede no ser continua".

El viaje de un funcionario al Mundial

Por último, Ravier se refirió al viaje del viceministro de Justicia, Santiago Viola, al Mundial de fútbol y explicó que se trató de una decisión personal.

Según indicó, el funcionario solicitó cuatro días de licencia para realizar el viaje y aclaró que la instrucción del presidente Milei de no asistir al torneo alcanzó únicamente a los ministros nacionales y no a los funcionarios de rangos inferiores.

Milei Reforma Estado
Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Javier Milei confirmó viaje a Brasil el 25 de julio para lanzar candidatura de Flavio Bolsonaro.

Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Milei en el tedeum que este lunes encabezó García Cuerva en la catedral porteña.

Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán

Milei en Tucumán: "La libertad debe ser el norte principal"

Lo último

Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: Tenemos el mejor equipo del mundo

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: "Tenemos el mejor equipo del mundo"

Último Momento
Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

Unión tiene a su segundo refuerzo: Luego de 10 años, vuelve Ignacio Malcorra

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: Tenemos el mejor equipo del mundo

El técnico de España sacó pecho tras ser finalista: "Tenemos el mejor equipo del mundo"

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Argentina e Inglaterra paralizan Santa Fe: un partido histórico cargado de simbolismo que moviliza emociones dentro y fuera de la cancha

Ovación
Scaloni: Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice

Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

Colón ya tiene árbitro para el partido trascendental ante Ferro

La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

La reserva de Unión arrancó el Clausura con un empate ante Gimnasia

Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

Colón inició el Clausura de reserva con una derrota ante Estudiantes

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados