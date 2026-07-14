Ravier aclaró los dichos de Milei sobre Margaret Thatcher: "Lo que admira es su plan de estabilización"

El vocero presidencial aseguró que el Presidente fue "sacado de contexto" al referirse a la ex primera ministra británica y sostuvo que sus elogios apuntan a su política económica. Además, afirmó que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas "se sostiene todos los días".

Milei y Thatcher: El vocero presidencial aclaró que los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher se refieren a su política económica y plan de estabilización.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a aclarar las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y aseguró que sus expresiones fueron "sacadas de contexto". Según explicó, el mandatario destaca aspectos vinculados a la política económica de la dirigente conservadora y no su actuación durante la Guerra de Malvinas.

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", sostuvo Ravier durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario remarcó que esa valoración económica "no invalida" la posición del Gobierno argentino respecto del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller Pablo Quirno lo manifiesta de manera permanente", afirmó.

Reforma del Banco Central

Durante la conferencia, Ravier también fue consultado sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional.

El vocero explicó que la propuesta continúa en análisis y que actualmente está siendo evaluada por el presidente de la entidad, Santiago Bausili.

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En ese marco, indicó que todavía no existe una fecha definida para su envío al Congreso ni está resuelto por cuál de las dos cámaras legislativas ingresará el proyecto.

El "shutdown" del Estado

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de implementar un mecanismo de "shutdown" del Estado. Ravier reconoció que el concepto puede generar dudas, aunque aclaró que no implicaría la interrupción de los servicios esenciales.

"Es un concepto que importamos, pero no interrumpe los servicios esenciales", explicó.

Según precisó, una eventual aplicación de esa medida mantendría el funcionamiento de los servicios indispensables y alcanzaría únicamente al resto de las actividades estatales.

Créditos y morosidad

El vocero también se refirió al incremento de la morosidad en el sistema financiero y sostuvo que, tras años con escaso acceso al crédito, los bancos deben readaptarse a evaluar correctamente la capacidad de pago de quienes solicitan préstamos.

"Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos", expresó.

En la misma línea, señaló que los ciudadanos también deben actuar con responsabilidad al momento de endeudarse.

"Las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos. No se puede llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado", afirmó.

Además, aseguró que los salarios comenzaron un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que esa mejora "puede no ser continua".

El viaje de un funcionario al Mundial

Por último, Ravier se refirió al viaje del viceministro de Justicia, Santiago Viola, al Mundial de fútbol y explicó que se trató de una decisión personal.

Según indicó, el funcionario solicitó cuatro días de licencia para realizar el viaje y aclaró que la instrucción del presidente Milei de no asistir al torneo alcanzó únicamente a los ministros nacionales y no a los funcionarios de rangos inferiores.