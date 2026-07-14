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El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

La Selección Argentina realizó la última práctica, donde el DT Lionel Scaloni definió la alineación, pero no la confirmó, para la semifinal ante Inglaterra

14 de julio 2026 · 19:30hs
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El plan que diseña Scaloni en la Selección Argentina para buscar la final ante Inglaterra

La Selección Argentina realizó este martes cerca del mediodía el último entrenamiento abierto (25 minutos iniciales), donde oportunamente ultimó detalles de cara al partido ante Inglaterra por la segunda y última semifinal del Mundial 2026.

La delegación llegó este lunes por la noche a la ciudad de Atlanta para jugar ante Inglaterra, donde los futbolistas iniciaron las labores en gimnasio y luego completaron la rutina en campo con estaciones dedicadas a trabajos de velocidad, coordinación y reacción.

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Después de esa parte, y con la posterior salida de los medios que observaron los primeros quince minutos, el entrenador se abocó a ejercitar movimientos específicos para el partido de semifinales. En el cierre, Walter Samuel y Roberto Ayala comandaron las labores de pelota detenida a favor y en contra.

Además, la cuenta de la Selección publicó un compilado de algunos de los momentos que se vivieron en la última práctica, previo al partido del miércoles. En el video se muestra una imagen particular que se hizo viral: el capitán del equipo, Lionel Messi, sentado de manera solitaria y pensativa en un banco al costado de la cancha. En los minutos finales de la publicación se lo muestra al 10 trabajando una pelota parada.

El plan de Scaloni en la Selección Argentina

La información indica que no se esperan demasiadas modificaciones con respecto a los 11 que le ganaron a Suiza por 3-1, que fue la cuarta vez que el DT repitió el equipo en lo que va de su ciclo al frente del combinado nacional.

Más allá de eso, sí es posible que haya alguna modificación, aunque todavía no está claro quién podría entrar y hay que esperar a la práctica de este martes. Igualmente, el técnico recién confirmará los once el mismo miércoles, cuando se lo informe al plantel.

Hoy la línea de cinco no parece un plan. De haber un cambio, todo indica que sería en el mediocampo y De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, porque estuvo a punto de salir antes de Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros de la Selección.

Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul, quien fue una pieza clave en la Albiceleste durante toda la etapa de Scaloni, deja la titularidad, los que podrían ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone.

La probable formación de la Selección ante Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Selección Argentina Inglaterra Mundial
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