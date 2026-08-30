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Arranca el Santa Fe Business Forum: el tinder de los negocios para matchear oportunidades de negocios

Desde este lunes a las 9 de la mañana, y hasta el próximo viernes, la tercera edición del Santa Fe Business Forum reunirá en La Fluvial a compradores internacionales, empresas, inversores y expertos

30 de agosto 2026 · 12:18hs
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Arranca el Santa Fe Business Forum: el tinder de los negocios para matchear oportunidades de negocios

En 2024, Santa Fe inauguró una nueva forma de conectar a sus empresas con los mercados del mundo. El Santa Fe Business Forum se consolidó como uno de los principales eventos de negocios de la región y como una iniciativa estratégica para fortalecer la vinculación internacional del sector productivo.

La primera edición reunió en La Fluvial de Rosario a más de 200 compradores de 40 países y a casi 1.000 empresas. En su tercera edición, que abre sus puertas este lunes a las 9, el Gobierno de Santa Fe redobla su apuesta y vuelve a reunir a compradores internacionales, empresas, productores, emprendedores e inversores. Hasta el 4 de septiembre, La Fluvial será nuevamente escenario de una intensa agenda que pondrá en contacto directo a firmas santafesinas con oportunidades concretas de negocios, inversión e internacionalización.

La propuesta concentrará el potencial productivo de la provincia y sus sectores estratégicos. La apertura oficial será el lunes y estará encabezada por el gobernador Pullaro, quien dará inicio a una semana destinada a mostrar al mundo una forma de hacer las cosas y lo mejor que tiene la invencible: su producción y su gente.

“El Santa Fe Business Forum vino para darle visibilidad a las empresas de la provincia y que el mundo pueda ver lo que producimos. Hace tres años pateamos el tablero e inyectamos energía y optimismo al sector productivo. Quienes pasan por acá se van motivados por los contactos, los acuerdos comerciales y la posibilidad de conocer nuevos mercados”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Rondas B2B: conexión directa

Uno de los principales ejes del Santa Fe Business Forum son las rondas B2B (business to business), que permiten a empresarios, productores y emprendedores mantener reuniones directas con compradores internacionales, de aproximadamente 30 minutos.

Se trata de un mecanismo que facilita el contacto entre la oferta productiva santafesina y la demanda internacional. En esta edición está prevista la participación de más de 250 compradores internacionales y 1.000 empresas nacionales, con una proyección de alrededor de 6.000 reuniones de negocios.

La agenda se extenderá más allá de Rosario. De manera simultánea, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo acompañarán a los compradores internacionales en los denominados “circuitos productivos”, una iniciativa que permitirá mostrar en territorio la capacidad, tecnología y diversidad de la producción santafesina.

Los circuitos abarcan unas 60 localidades de 15 departamentos, con 55 recorridos técnicos por más de 160 firmas locales vinculadas a sectores estratégicos. Participarán representantes de mercados tradicionales, como Brasil, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile y España, y de destinos menos habituales, como Etiopía, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá. Así, se amplía el mapa de oportunidades.

La tercera edición también contará con un espacio destinado a vincular empresas y emprendimientos con fondos de inversión. El Foro de Inversiones buscará generar nuevas oportunidades de acceso a capital, promover proyectos de expansión y acompañar el crecimiento de empresas con potencial de desarrollo.

En ese marco, se desarrollarán más de 40 foros de inversión con la participación de más de 250 startups, para vincular proyectos innovadores con inversores.

Agenda integral: conocimiento para internacionalizarse

El programa se completará con una agenda de conferencias, charlas y masterclass a cargo de expertos nacionales e internacionales, con contenidos vinculados al comercio exterior, los negocios globales, la innovación, las inversiones y las nuevas oportunidades para las empresas.

Serán más de 50 actividades para acceder a experiencias, herramientas y conocimientos de especialistas con trayectoria internacional, pensadas para acompañar a las empresas santafesinas a crecer, diversificar mercados y competir a escala global.

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