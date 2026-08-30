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Jornada adversa para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Por la fecha 14 del Top 10 del Torneo del Litoral, CRAI cayó ante Rowing en la autopista, y Santa Fe Rugby frente a Jockey en Fisherton. En el ascenso, Universitario se impuso a Provincial

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 10:21hs
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CRAI sumó la segunda derrota consecutiva en Top 10 del Regional del Litoral.

fotos gentileza Rosana Pertus.

CRAI sumó la segunda derrota consecutiva en Top 10 del Regional del Litoral.

La 26° edición del Torneo Regional del Litoral continúa a todo ritmo la disputa de un certamen que tiene todos los condimentos. Por la fecha 14 del Top 10, Santa Fe Rugby perdió frente a Jockey de Rosario en el sur provincial, mientras que CRAI lo hizo en condición de local ante el Paraná Rowing Club. Quedan cuatro fechas para el cierre de la fase clasificatoria y la lucha por el pasaje a las semifinales está más picante que nunca. En el ascenso se produjo la victoria de Universitario, Alma Juniors de Esperanza y el CRAR de Rafaela.

Pasó el capítulo 14 del Regional del Litoral

A la vera de la autopista, en la segunda derrota consecutiva en condición de local, la anterior fue ante Universitario de Rosario, CRAI cayó frente al Paraná Rowing Club por un ajustado 27 a 24 bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los Gitanos alistaron a: Joaquín Berón, Luciano Simino y Facundo Garibay, Mariano Torres Jozami y Antonio Carletti, Ignacio Parodi, Juan Ignacio Sanchez y Pablo Ferreyra, Justo González Viezcas y Genaro Giombi, Juan Cruz Moretti, Agustín Giménez, Tomás Funes, Mateo Fauda y Franco Pierangelli. Luego ingresaron: Bautitsta Lattanzi, Mariano Torres, Francisco Alberto, Emiliano Salazar, Augusto Chemes, Ramiro Ibáñez, Enzo Abraham, Elio Gariboldi.

Para los conducidos por Carlos Martín Matozzo, en el primer tiempo, un try de Franco Pierangelli, un try de Mateo Fauda, y una conversión de Agustín Giménez. Por su parte, en el segundo tiempo, fueron cuatro penales del primer centro Agustín Giménez, que fue elegido como la figura del partido, ya que es cierto anotó que anotó catorce de los veinticuatro puntos cosechados por el local.

En un compromiso complicado, duro, intenso, con un rival, que pese a las bajas por las convocatorias nacionales, se hace fuerte en su predio de Fisherton, Jockey Club de Rosario se impuso a Santa Fe Rugby en las Cuatro Hectáreas por 34 a 31 bajo el control del correntino Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste.

Los Gitanos fueron superados por el Paran&aacute; Rowing por 27 a 24 en la autopista.

Los Gitanos fueron superados por el Paraná Rowing por 27 a 24 en la autopista.

Los conducidos por Ignacio Carballo alistaron a: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Guillermo Botta y Joaquín Correa; Ignacio Gómez, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Francisco Eleuteri, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron: Juan Cruz Strada, Lautaro Valentinuzzi, Pedro Berardi, Joaquín Sabater, Manuel Iturraspe, Gabriel Savino, Lorenzo Peña, Gonzalo Del Pazo. Para la escuadra de Sauce Viejo, en el primer tiempo se registraron cuatro penales del full back Santiago Mendicino, mientras que en el complemento, hubo tries de Agustín Trossero, Francisco Eleuteri y el ingresado Juan Cruz Strada, más dos conversiones del Chino Mendicino.

Top 10

-Resultados fecha 14: CRAI 24- Rowing 27, Universitario (R) 10- Estudiantes 17; Duendes 76-Gimnasia y Esgrima 27, Jockey de Rosario 34- Santa Fe RC 31.

-Posiciones: Duendes 51, Estudiantes 50, Jockey de Rosario 48, Santa Fe Rugby 45, Gimnasia 38, CRAI 36, Universitario (R) y Paraná Rowing 33; Old Resian 28, Jockey de Venado Tuerto 13.

-Próxima fecha (19/9): Santa Fe Rugby con Jockey de Venado Tuerto, Old Resian con CRAI, Gimnasia con Jockey (R), Rowing con Uni (R) y Estudiantes con Duendes.

Segunda División

-Resultados copa de Oro (1° fecha): Universitario 31-Provincial 25, CRAR 30- Logaritmo 14, Caranchos 10- Alma Juniors 38.

-Posiciones: Alma Juniors 5, Universitario 4, CRAR 4, Provincial 1, Logaritmo 0 y Los Caranchos 0.

-Próxima fecha (19/9): Provincial con Caranchos, Alma Juniors con CRAR y Logaritmo con Universitario SFe

-Resultados copa de Plata (1° fecha): Los Pampas 49- Gimnasia (P) 26, La Salle Jobson 51- San Nicolás Rugby 34, Cha Roga 17- Tilcara 48.

-Posiciones: La Salle 5, Los Pampas 5, Tilcara 5, Gimnasia (P) 1, Regatas & Belgrano (SN) 1 y Cha Roga Club 0.

-Próxima fecha: Gimnasia (P) con Cha Roga, Tilcara con La Salle Jobson y San Nicolás Rugby con Los Pampas (R).

Regional del Litoral CRAI Santa Fe Rugby
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