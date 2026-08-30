Los Leones de bronce: vencieron a Países Bajos y se subieron al podio en el Mundial

El equipo argentino se impuso 2-1 en el partido por el tercer puesto y volvió a quedar entre los tres mejores después de 12 años

El hockey argentino vivió otra coronación de gloria. Es que Los Leones no se quedaron atrás luego del campeonato de Las Leonas en el Mundial de Hockey femenino y este domingo se quedaron con la medalla de bronce en la rama masculina tras ganarle 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto.

El primer tiempo fue parejo entre argentinos y neerlandeses en la pelea por un lugar en el podio mundialista. El seleccionado albiceleste se mostró firme en la defensa e intentó atacar, aunque sin generar peligro real sobre el arco naranja. En el segundo cuarto llegó el primer córner corto para Países Bajos, a los 4 minutos de juego, pero fue defendido sin sobresaltos.

Durante el tercer cuarto apareció la mejor versión ofensiva de Argentina. Tomás Domene tuvo una clara chance para abrir el marcador tras un pase de Facundo Zárate. Pocos minutos después, se repitió la jugada, pero con distinto final: una habilitación para que el cordobés desvíe la bocha y ponga el 1-0 parcial para Los Leones.

Ya en el cuarto y último parcial, los neerlandeses salieron a buscar la igualdad y la encontraron con una gran ejecución de córner corto que terminó en el 1-1 de Floris Middendorp.

Lejos de bajar los brazos tras el golpe, el equipo de Lucas Rey insistió y tuvo su premio. Tras un despeje en un córner corto, la bocha le quedó a Matías Rey, que sacó un remate al arco para el 2-1. En los segundos finales, Países Bajos tuvo varias chances para empatar, pero la defensa nacional aguantó y sostuvo un bronce histórico para el seleccionado.

Después de 12 años, Los Leones vuelven a terminar entre los tres mejores del Mundial. Su primera y última vez había sido en La Haya, en 2014. Ese resultado fue apenas un anticipo de lo que sería el mayor logro en la historia del combinado masculino: el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con el por entonces equipo que comandaba Chapa Retegui.

El plantel dirigido por Rey había avanzado a la segunda fase del torneo tras terminar segundo en el Grupo A con seis puntos. Después de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda, terminando detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E, con el nuevo formato de la segunda fase, sumaron una victoria clave ante Inglaterra por 3-1, con tres goles del goleador Domene, y llegaron a la definición de zona frente a India. Tras el empate entre Países Bajos e Inglaterra (2-2), Los Leones ya tenían el pase a semifinales asegurado. Pero igual hicieron los deberes: con goles de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete de Domene, superaron 5-3 a India y sellaron su boleto a las semis del Mundial.