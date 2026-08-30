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Colón dio a conocer el parte médico de su plantel y confirmó novedades sobre dos futbolistas

Colón informó las novedades médicas de dos futbolistas: Darío Sarmiento ya está recuperado, mientras Gabriel Risso Patrón continúa con rehabilitación.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 14:02hs
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Colón dio a conocer el parte médico de su plantel y confirmó novedades sobre dos futbolistas

Colón informó las últimas novedades médicas sobre su plantel profesional. El club comunicó que Darío Sarmiento recibió el alta médica luego de completar satisfactoriamente su recuperación, mientras que Gabriel Risso Patrón continúa trabajando para dejar atrás un desgarro en el músculo sóleo y avanza con distintas tareas dentro de su proceso de rehabilitación, según detalló el Departamento Médico sabalero.

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Darío Sarmiento recibió el alta médica

La noticia positiva para el plantel es la recuperación de Darío Sarmiento. El futbolista completó satisfactoriamente su recuperación y recibió el alta médica, por lo que podrá reincorporarse a las actividades del equipo profesional.

De esta manera, Sarmiento queda nuevamente a disposición, mientras el cuerpo médico seguirá acompañando la evolución de Risso Patrón hasta que pueda recibir el alta correspondiente.

Gabriel Risso Patrón continúa con su recuperación

El defensor sigue adelante con el proceso de rehabilitación tras sufrir un desgarro en el músculo sóleo. Actualmente, realiza tratamiento kinésico y trabajos de campo, con una evolución favorable que le permite avanzar progresivamente hacia su regreso a la actividad.

El futbolista todavía no recibió el alta médica y continuará bajo seguimiento del Departamento Médico de Colón, mientras incrementa paulatinamente las tareas físicas y futbolísticas.

Colón parte médico plantel
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