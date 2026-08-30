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Julián Álvarez volvió a entrenar y Atlético de Madrid aseguró su continuidad

La Araña dejó atrás una imposición que lo obligó a faltar a cuatro prácticas consecutivas, según indicaron desde el Colchonero, y se lo vio moviéndose a la par de sus compañeros y bajo las órdenes de Simeone

30 de agosto 2026 · 12:01hs
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Julián Álvarez volvió a entrenar con el plantel del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volvió a entrenar con el plantel del Atlético de Madrid.

El fin de la indisposición marcó el inicio de la tregua para Julián Álvarez, que este domingo se reincorporó a los entrenamientos de Atlético de Madrid tras cuatro faltazos consecutivos y trabajó a la par de sus compañeros, bajo las órdenes de Diego Simeone. “Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario", dejó en claro el Cholo.

Julián Álvarez volvió a entrenar

A primera hora del día, la Araña se presentó en la ciudad deportiva de Majadahonda y, taciturno, cabizbajo y con el gesto adusto que lo viene caracterizando desde que empezó esta novela interminable, saltó al campo auxiliar. Con la presencia del director deportivo Mateu Alemany a un costado del verde césped, participó de los trabajos livianos junto a los futbolistas que no tuvieron acción en la victoria 3-1 sobre Sevilla, entre ellos Cristian Cuti Romero, quien le brindó varias muestras de cariño.

En varios pasajes de la jornada se pudo escuchar el aliento de Simeone y de Gabi, su asistente: “¡Buena, Julián!” y “Bien, Juli, así”. El objetivo del cuerpo técnico ya no pasa por sacarle el máximo potencial futbolístico al delantero, sino por lograr que pase página lo más pronto posible tras su frustrado pase a Barcelona y vuelva a mentalizarse en el Atlético de Madrid.

A tan solo dos días de que cierre el mercado de pases, es un hecho que no podrá cumplir su “sueño” de jugar en Barcelona. Lo recalcó, no una sino innumerables veces, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Colchonero: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”.

Gabriel Jesús es refuerzo de Barcelona

Más allá de sus ganas de ficharlo, el Barça terminó tirando la toalla y aceleró por otro goleador sudamericano. Este domingo, llegó a un acuerdo para que Gabriel Jesus sea nuevo refuerzo desde Arsenal en una operación que ronda los diez millones de euros.

La única opción concreta de salida para Álvarez justamente era la de los Gunners, dispuestos a pagar 150 millones de euros, pero un nuevo paso por Inglaterra no terminaba de convencerlo. Días atrás, de hecho, le comunicó al entrenador Mikel Arteta que no se sumará a su proyecto futbolístico.

Según Alemany, el ex River podría estar a disposición para “el próximo partido de La Liga”. El sábado que viene, desde las 11.15, el Atlético recibirá a Athletic de Bilbao en el Metropolitano, el mismo escenario donde fue silbado y abucheado por un grupo de hinchas en el último empate 2-2 con Villarreal.

Julián Álvarez Atlético de Madrid Simeone
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