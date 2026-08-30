Con el debut de Dibu Martínez, Chelsea venció a Brighton en un partidazo de siete goles

Dibu Martínez tuvo su estreno en los Blues y fue importante con varias atajadas, donde Chelsea le ganó 4-3 a Brighton.

Chelsea consiguió una victoria espectacular ante Brighton por 4-3 en Stamford Bridge, en un encuentro cargado de emociones y goles. El partido también tuvo presencia argentina, ya que Emiliano Martínez fue titular y protagonizó intervenciones importantes durante su debut. Valentín Barco ingresó en el complemento y disputó los últimos minutos, incluso tuvo una oportunidad de marcar.

Un arranque arrollador de los Blues

El conjunto londinense salió decidido desde el comienzo y rápidamente consiguió establecer una diferencia importante. Roméo Lavia abrió el marcador a los tres minutos, mientras que Pedro Neto amplió la ventaja a los 13, luego de una asistencia de Morgan Rogers.

La diferencia se hizo todavía mayor sobre la media hora. João Pedro apareció para convertir el tercero a los 31 minutos y Chelsea parecía encaminarse hacia una victoria tranquila. Sin embargo, Brighton reaccionó rápidamente y Malick Yalcouyé descontó apenas tres minutos después.

El segundo tiempo mantuvo el ritmo frenético. Brighton consiguió volver a acercarse gracias a un gol en contra de João Pedro, pero Chelsea respondió y Cole Palmer convirtió a los 28 minutos para establecer el 4-2.

Dibu Martínez en su debut en el Chelsea

Chelsea arrancó con todo y se puso 3-0 ante Brighton gracias a los goles de Lavia, Pedro Neto y João Pedro. Emiliano Martínez, recibido con aplausos en su debut, tuvo poco trabajo al comienzo, pero luego fue exigido con varias intervenciones importantes.

Brighton reaccionó y llegó a ponerse 3-2, aunque Cole Palmer apareció con un gran gol para devolverle tranquilidad al local. En el tiempo agregado, Pascal Groß marcó el 4-3 definitivo. Valentín Barco ingresó en el segundo tiempo y tuvo algunos minutos en el triunfo de los Blues.

Emiliano Martínez respondió cuando Brighton logró generar peligro. El arquero argentino protagonizó una destacada intervención ante un remate de Diego Gómez y también participó en varias acciones defensivas de su equipo. El Dibu se retiró ovacionado por los hinchas de Chelsea tras una actuación que incluyó varias atajadas y buenas intervenciones.

ME PRESENTO, SOY EL DIBU MARTÍNEZ: ¡Atajadón del argentino ante Brighton en su debut con Chelsea!



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Brighton no se rindió y Pascal Gross marcó de cabeza a los 50 minutos para poner el 4-3 definitivo. Los últimos instantes fueron de máxima tensión, pero Chelsea consiguió resistir y quedarse con un triunfo trabajado en un encuentro que tuvo a los dos argentinos como protagonistas.