El Quillá y Newell´s ganaron en la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En Santo Tomé, El Quillá derrotó a La Perla del Oeste, y en barrio Roma, Newell´s a Las Flores. El cruce a puertas cerradas entre Nacional y Deportivo Santa Rosa fue suspendido por una agresión al árbitro

Gran triunfo consiguió El Quillá ante La Perla en la fecha 2 del Clausura liguista.

La segunda fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina disputó el grueso de la programación, ya que un nuevo hecho de violencia provocó que el cotejo que estaban disputando Nacional con Deportivo Santa Rosa deba suspenderse por una piedra que sufrió en su gemelo derecho el árbitro Nicolás Mottier cuando corrían 77 minutos de juego en un cruce que en teoría estaba dispuesto a puertas cerradas.

Por lo demás. en los otro cuatro encuentros que sí se concretaron se registraron las victorias de Newell´s sobre Las Flores en barrio Roma, y El Quillá ante La Perla del Oeste en Santo Tomé. También se consignaron los empates entre Universidad y Nobleza sin goles en Colonia San José, y el 1 a 1 entre Colón y Ateneo Inmaculada en el predio de la autopista.

Se jugaron cuatro cotejos del Clausura Lautaro Fagioli

Por la Zona A del certamen Clausura liguista de Primera A, en el predio 4 de Junio, Colón igualó 1 a 1 con Ateneo Inmaculada bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Para el Sabalero marcó Máximo Quagliaro, mientras que para el Colegial igualó Fabricio Somavilla. En la Colonia San José, Universidad del Litoral igualó 0 a 0 con Deportivo Nobleza de Recreo bajo el referato de Matías Pereyra. En barrio Roma, Newell´s consiguió una gran victoria frente al siempre complicado Las Flores II por 3 a 0 con el control de Ignacio Castellano. Los goles para los de Mendoza al 4.000 fueron conseguidos por Thiago Cuatrín, Nehuén Vera y Brian Rego.

El viernes por la noche en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti derrotó por 3 a 2 a Ciclón Norte de Cayastá. El miércoles pasado, Cosmos goleó a Sportivo Guadalupe por 4 a 1 y en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé igualó 2 a 2 con Colón de San Justo.

La Perla del Oeste lo dejó escapar sobre el final en el Mauricio Martínez.

En cuanto a la Zona B, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá superó a La Perla del Oeste por 2 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Muga. Los goles para el conjunto Tiburón que tienen como entrenador a Martín Patita Mazzoni los hicieron Bautista Albornoz y Bautista González, mientras que para los de Recreo Sur anotó Ivo Quiroz.

En el bochorno de la jornada, en barrio Sur, corrían 32 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Nicolás Mottier sufrió una agresión y el choque debió cortarse. Nacional con gol de Nicolás Cappelletti y Deportivo Santa Rosa con tanto de Franco Acevedo igualaron 1 a 1, en un cotejo que en teoría era a puertas cerradas. Igualmente fue expulsado Santiago Espinoza en el conjunto visitante.

Síntesis

El Quillá 2- La Perla 1

El Quillá: Federico Appendino, Federico Macchi, Lautaro Marchionatti, Bautista Albornoz, Santiago Ingino, Juan Gómez, Joaquín Felizia, Luca Roteta, Lucio López, Leandro Puig y Luciano Speranza. DT: Martín Mazzoni. Suplentes: Joaquín Saborido, Pablo Bernia, Bautista González, Facundo Losa, Gastón Losa, Ignacio Presser y Tomás Carlessi.

La Perla del Oeste: Lisandro Aragni, Nahuel Mar, Brian García, Rabel Osta, Julio Ocampo, Facundo Casas, Ivo Quiroz, Alan Aranda, Navarro, Nahuel Medina, Agustín Vega. DT: Andrés Formento. Suplentes: Andrés Taborda, Natanael Acosta, Diego Mazzon, Fernando Marquez, Emanuel Fassi y Juan Muntaner.

Goles: Pt: 40´Bautista Albornoz (EQ), 42´ Ivo Quiróz (LP); St: 48´Bautista González (EQ).

Amonestados: Federico Macchi, Joaquín Felizia, Juan González (EQ); Ivo Quiroz, Fernando Márquez y Emanuel Fassi (LP).

Árbitro: Lucas Muga

Cancha: Independiente de Santo Tomé

Newell´s de barrio Roma goleó a Las Flores en la zona B del Clausura de Primera A.

-Posiciones:

-Zona A: Juventud Unida 6; Cosmos, Colón de San Justo y UNiversidad 4; Newell´s 3; Independiente, Ateneo Inmaculada y Deportivo Nobleza 2; Colón 1, Las Flores II y Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: El Quillá y Sanjustino 6; Unión 4; Ciclón Racing, Academia Cabrera, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 3; Deportivo Santa Rosa 2; La Salle Jobson y Nacional 1; La Perla del Oeste 0.

-Próxima fecha:

-Zona A: Las Flores II con Independiente, Colón de San Justo con Universidad, Nobleza con Cosmos, Sportivo Guadalupe con Colón y Ateneo Inmaculada con Juventud Unida.

-Zona B: Deportivo Santa Rosa con Academia Cabrera, Sanjustino con El Quillá, La Perla del Oeste con Gimnasia, Ciclón Racing con Unión, La Salle Jobson con Ciclón Norte, Newell´s con Nacional.

-Interzonal: Newell´s con Nacional