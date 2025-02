Cuál es el cáncer más frecuente en Santa Fe y a qué edad promedio se detecta

En el Día Mundial contra el Cáncer piden que la población no pase por alto los controles médicos. La alimentación, la actividad física y otros hábitos que ayudan a prevenir

En el Día Mundial contra el Cáncer es importante recordar las medidas de prevención, los chequeos fundamentales y las señales de alarma.

¿Cuáles son los tipos de cáncer que se detectan con mayor frecuencia? ¿Qué estudios son indispensables para conocer la situación de cada persona? ¿Qué importancia tienen los antecedentes familiares?

cancer tratamiento.jpg

Los cánceres más comunes en esta provincia son: cáncer de mama, colon, pulmón, cuello uterino y próstata.

Muchos de estos tipos de cáncer son prevenibles a través de estrategias como la de vacunación para evitar el VPH que produce con el tiempo cáncer de útero, la realización del PAP para el mismo fin. La mamografía y la ecografía mamaria para el cáncer de mama; los controles con el urólogo en los varones para conocer cómo está su próstata (en especial luego de los 50 años), y el test de sangre oculta en materia fecal y la colonoscopía para detectar precozmente el cáncer de colon.

Al igual que a nivel país, el de pulmón es el cáncer que se detecta con más frecuencia en ambos géneros. Seguido por el de colon.

Los hábitos de vida saludable favorecen la salud y hay cada vez más evidencia de eso. La alimentación adecuada y antiinflamatoria, el ejercicio regular, no fumar, no beber en forma habitual, y respetar los controles médicos anuales son medidas indispensables. Por supuesto, influye en la aparición o no del cáncer la carga genética de cada individuo, la herencia, y también hay motivos desconocidos por los cuáles una persona se enferma.

“Es por esto que es tan importante aprovechar este tipo de fechas de concientización para difundir información sobre todo lo que podemos hacer para prevenir el cáncer, y hacerlo junto a asociaciones de pacientes que trabajan cada día con familias que atraviesan esta enfermedad y conocen de primera mano la importancia de estas acciones”, señaló Alejandro Chinellato, a cargo de la Agencia.

Por el Día Mundial del Cáncer este martes 4 de febrero se realizarán actividades en el Concejo Municipal de Rosario. También, en la plaza 25 de mayo, a las 12.30, se realizará una Feria de la Salud junto a asociaciones de pacientes y ONGs, con el apoyo de la Agencia de Cáncer.

cancer de mama.jpg

Cáncer de mamas, uno de los más comunes

En Santa Fe se detectan 1.600 nuevos casos anualmente de cáncer de mama. El 9%, unas 130 mujeres, tienen menos de 40 años al momento del diagnóstico.

De acuerdo a los datos de la Sociedad Argentina de Mastología, se estima que el cáncer de mama en menores de 40 años representa el 6% del total, con lo cual Santa Fe estaría por encima de la media. Al respecto, Chinellato, director de la Agencia de Control de Cáncer provincial, explicó que esto sucede porque "tenemos uno de los mejores registros del país y se notifican todos los casos: no es que haya cantidad de mujeres con cáncer de mama en Santa Fe, sino que se informan en forma correcta".

En la adolescencia y primeros años de la juventud, "se sugiere al menos una ecografía, que no es invasiva, para chequear cómo están las mamas", dijo Chinellato, y agregó: "Los ginecólogos están entrenados en esto y cada vez más atentos, en especial en chicas donde hay antecedentes familiares".

Luego, de acuerdo a las indicaciones médicas, lo habitual es tener una mamografía cada año a partir de los 40 años.

El autoexamen de mamas es importante y ante la aparición de cualquier bulto, por más pequeño que sea, retracción en pezones o secreciones hay que consultar lo antes posible con el especialista.

Hay algunos tipos de cáncer que están relacionados con los antecedentes familiares. Por eso, el gobierno santafesino, a través de la Agencia de Control del Cáncer, amplió el Programa de Tumores Hereditarios-Asesoría Genético Oncológica, que se desarrollaba en el centro-norte de la provincia de Santa Fe y ahora incorporó cuatro consultorios más en efectores del sur, para tener presencia en todo el territorio mediante el trabajo en red del sistema público.

Este sistema permite detectar a las mujeres y hombres con tipos de cáncer hereditario (que son mucho menos frecuentes pero en general más agresivos) y poner en marcha todas las herramientas existentes para evitar o demorar la aparición, y en el caso de que ya se detecte la enfermedad ofrecer la medicación específica para estos tumores.

cancer de colon.jpg

Qué pasa con el cáncer de colon

El cáncer de colon se produce como consecuencia de varios factores, algunos hereditarios y otros ambientales que se relacionan con la alimentación y el estilo de vida. Alejandro Chinellato, director de la Agencia de Cáncer de Santa Fe dijo a La Capital que el de colon "es uno de los cánceres más frecuentes en todo el mundo". El especialista señaló que "puede causar daños graves y hasta la muerte". Por cáncer de colon, en la provincia mueren 733 personas por año por este motivo

El riesgo de padecerlo, agregó, "aumenta con la edad y la mayoría de los casos son personas mayores de 50 años".

Se recomienda una colonoscopía a partir de los 50 años y antes si hay antecedentes en la familia de esta enfermedad. También el médico puede pedir otros estudios no invasivos para conocer el estado clínico de una persona en relación al cáncer de colon.

El linfoma, un cáncer hematológico

El Linfoma es un tipo de cáncer hematológico que afecta al sistema inmunitario manifiesta algunos síntomas que deben conocerse para “lograr un diagnóstico oportuno”. Es altamente curable y puede presentarse a cualquier edad, pero que es más frecuente entre los 65 y 74 años.

Aun con buenas chances de curación cuando se diagnostica a tiempo y se hace el tratamiento adecuado, en la provincia de Santa Fe se registraron en el período 2015-2019 735 muertes por linfomas en ambos sexos. Esto significa un promedio anual de 147 fallecimientos, de los que el 10% pertenece a diagnósticos de linfoma de Hodgkin (LH) y el 90% restante a linfomas No Hodgkin (LNH), los dos grandes grupos que nuclean este tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos y afecta al sistema linfático.

Los síntomas más comunes son: hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello, las axilas o la ingle, fiebre, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga que persiste, picazón en la piel, dolor abdominal.