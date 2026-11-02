El Niño en Santa Fe: el SMN prevé un verano con más lluvias acumuladas y menos olas de calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico climático de noviembre a enero, y analiza cómo impactará en la provincia el fenómeno de que todo el mundo habla.

Pronóstico trimestral del SMN: prevén un verano con más lluvias de lo normal y temperaturas más moderadas por El Niño en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó en su último informe trimestral que la provincia de Santa Fe tendrá mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a los valores normales durante los meses de noviembre, diciembre y enero en el marco del fenómeno de El Niño .

Al mismo tiempo, el organismo prevé temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte de la región central del país, con una señal más marcada en el sudoeste santafesino.

Las previsiones forman parte del pronóstico climático trimestral elaborado el 30 de octubre, que comprende noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. El informe ubica a la provincia dentro de una extensa región que incluye al Litoral, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa y Buenos Aires, donde se espera una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de la media.

LEER MÁS: El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

Para Santa Fe, el mapa de lluvias muestra una señal de precipitaciones superiores a lo normal en el oeste provincial y en el conjunto de la región del Litoral, con una probabilidad mayor hacia el norte. Esto no significa que vaya a llover de manera continua durante los tres meses, sino que el acumulado del trimestre tiene más chances de ubicarse por encima de los registros habituales.

1 NOV | Comienza un nuevo trimestre: noviembre-diciembre-enero



En este post te mostramos cómo se comportaron las lluvias y las temperaturas en Argentina durante los eventos Niño de intensidad Fuerte y cuáles fueron los patrones más destacados



+Info https://t.co/P7LbT24elT pic.twitter.com/25SavN1wXd — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 1, 2026

Menos temperaturas máximas muy altas

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé mayores probabilidades de valores medios inferiores a lo normal sobre la franja central del país. Esa categoría comprende a Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

La perspectiva también señala que podría predominar una menor amplitud térmica media y que habría menos frecuencia de temperaturas máximas muy altas, especialmente en la región central y el noreste argentino.

El pronóstico no implica que no vaya a haber jornadas de calor ni descarta olas de calor durante el período. Se refiere a las condiciones medias esperadas para el trimestre y no permite anticipar la evolución del tiempo día por día.

En el norte del Litoral, en tanto, el organismo asigna mayores probabilidades a temperaturas dentro de los valores normales. Otras regiones del país presentan escenarios diferentes: el norte de Cuyo, el sur de Santiago del Estero y el noreste de la Patagonia tienen más chances de temperaturas normales o inferiores a lo normal, mientras que el NOA y el sur de la Patagonia podrían registrar valores superiores a la media.

Qué significa que llueva más de lo normal

El pronóstico trimestral se construye a partir de categorías estadísticas que comparan las variables climáticas con sus registros históricos. Para establecerlas, el SMN utiliza terciles, es decir, divide los datos de temperatura y precipitación en tres grupos: inferior a lo normal, normal y superior a lo normal.

En el caso de las lluvias, la categoría superior a lo normal indica que el acumulado previsto para el trimestre tiene mayores probabilidades de superar el límite superior del rango histórico considerado normal para cada región.

LEER MÁS: El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

Sin embargo, el organismo advierte que esta perspectiva no permite conocer de antemano los milímetros que caerán ni la distribución de las precipitaciones a lo largo de los meses. Tampoco descarta eventos localmente intensos, especialmente sobre el centro y el noreste del país.

Por eso, el SMN recomienda consultar los pronósticos diarios y las perspectivas semanales, además del Sistema de Alerta Temprana, para conocer posibles episodios meteorológicos de alto impacto.

La proyección también aclara que los pronósticos estacionales no contemplan fenómenos de menor escala temporal, como la intensidad de los sistemas frontales, las olas de calor o de frío y los bloqueos atmosféricos, que pueden modificar las condiciones de lluvia y temperatura durante períodos breves.

Cómo se elabora el pronóstico

La perspectiva climática trimestral surge del consenso entre las previsiones numéricas de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales. También se analiza la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El documento completo puede consultarse en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Para seguir las condiciones de corto plazo y las alertas vigentes, el organismo recomienda consultar sus secciones de perspectiva climática y alertas meteorológicas.