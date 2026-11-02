Valentín Yankelevich logró un histórico triunfo en el TC2000 en General Roca

El bonaerense Valentín Yankelevich de 23 años alcanzó su primera victoria en la categoría con su Toyota Corolla Cross. Detrás terminaron los otros integrantes de su equipo, Matías Rossi y Emiliano Stang

Con un clima estupendo y gran marco de público, se disputó la final de la 10º fecha del 47º Campeonato de TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, donde Valentín Yankelevich ganó con autoridad en una carrera repleta de emoción y de desahogo para el piloto capitalino que dominó casi de principio a fin.

La carrera tuvo una segunda largada ya que en la primera falló el semáforo y los autos se tuvieron que volver a engrillar para dar inicio a la competencia que en la primera vuelta tuvo cambios en los primeros puestos. Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing llegó a estar primero aguantando a los Toyota Corolla Cross GR-S oficiales.

Victoria contundente de Valentín Yankelevich

Hasta que Valentín Yankelevich logró superarlo en la curva uno mientras que Matias Rossi pasó a ser el nuevo segundo dejando atrás a Monarca en la salida de la curva 9. El joven piloto de Tigre, Buenos Aires, empezó a tener un problema en el neumático trasero izquierdo perdiendo algo de rendimiento el auto del Proracing.

Con el pasar de las vueltas, Yankelevich se escapó en la punta con una notable diferencia sobre sus rivales mientras que Rossi aseguraba el segundo puesto por delante del nuevo tercero Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing. A todo esto, Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport lograba un gran avance al meterse noveno luego de haber largado desde el último lugar de la grilla.

En la vuelta 10, apareció el auto de seguridad por el despiste de Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V #83 del Honda YPF Racing y todas las diferencias a cero con Yankelevich comandando el pelotón de punta seguido por Rossi, Ciarrocchi, Stang, Monarca y Vivian.

En el siguiente giro, se reanudó la carrera con un soberbio funcionamiento del Corolla Cross GR-S #5 de Yankelevich que se mantenía en el liderazgo. Rossi era el segundo haciendo negocio para el campeonato mientras que Stang era el nuevo tercero luego de superar a Ciarrocchi en la curva 1. Los tres pilotos oficiales del Toyota Gazoo Racing se metían en la zona de podio. A falta de 4 minutos para el final, Rossi le descontó distancia al líder Valentín que iba por su primera victoria en el automovilismo nacional.

Llegó la bandera a cuadros y fue triunfo de Valentín Yankelevich completando las 21 vueltas con el Toyota Corolla Cross con un tiempo de 36m07s254/1000 a una velocidad promedio de 137.296 km/h. Segundo terminó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross a 1.495/1000 y tercero Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross a 3.895/1000. El de Crespo, Entre Ríos, completó el “1-2-3” de Toyota que volvió a meter a sus 3 autos en el podio después de 16 años.

El piloto bonaerense consiguió una gran victoria en el siempre exigente circuito de General Roca.

La última vez fue el 16 de noviembre de 2010 en el Gálvez en la 7º Edición de los 200 Km de Buenos Aires cuando ganó Bernardo Llaver-Mauro Giallombardo con el Toyota Corolla del Toyota Team Argentina. Segundo fue la dupla Facundo Ardusso-Agustín Canapino (Toyota Corolla) y tercero Mariano Werner-Esteban Guerrieri (Toyota Corolla). Para el equipo de Dario Ramonda fue la segunda victoria consecutiva en el trazado de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) ya que venía de ganar el 17 de agosto de 2025 con Matías Rossi. Cuarto fue Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing y quinto Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport.

Valentín Yankelevich, ganador en Río Negro, manifestó que “Soñé mucho con esto, estaba muy cerca de la victoria en algunas carreras, pensé que no llegaba más. Pero al final gracias al Toyota Gazoo Racing logré el triunfo. Esto fue gracias al trabajo que hemos hecho todos, por como la peleamos y no solo por el apellido que tengo. Tengo que agradecerle a mi familia, a mi vieja que estuvo en todo momento y más en las últimas tres vueltas. Estoy muy emocionado porque no lo puedo creer".

Las posiciones en el Campeonato y la Copa Rookie

Con 10 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 180 puntos, segundo está Franco Vivian con 149, tercero Emiliano Stang con 138, cuarto Lucas Carabajal con 105 y quinto Gabriel Ponce de León con 102.

El mejor de la Copa Rookie fue Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing) y se mantiene segundo en el torneo con 42 puntos. El líder es Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) con 52, tercero está Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 32, cuarto Tomás Fernández (Corsi Sport) con 27 y quinto Nicolás Palau (Honda YPF Racing) con 26.