Unión espera una mano de Defensa y Justicia para alimentar su ilusión de playoffs

El equipo de Leonardo Madelón seguirá de cerca el partido que Independiente jugará este lunes ante Defensa y Justicia, para seguir soñando con los playoffs.

Unión no solamente tendrá que hacer su trabajo en la recta final del Torneo Clausura 2026. También estará pendiente de lo que suceda en Florencio Varela, donde Independiente visitará este lunes a Defensa y Justicia con la obligación de sumar para sostenerse en puestos de clasificación a los playoffs.

Para el conjunto rojiblanco, cualquier tropiezo del equipo de Avellaneda puede representar una oportunidad importante en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, con transmisión de TNT Sports Premium. Sebastián Martínez Beligoy será el árbitro principal y Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Independiente llega a este compromiso ubicado en el octavo puesto, con 19 puntos, y atraviesa una racha de cuatro partidos sin victorias. Si bien consiguió mostrar algunos pasajes interesantes desde el funcionamiento, todavía no logró encontrar regularidad desde la llegada del entrenador uruguayo Jadson Viera.

Ese presente alimenta las expectativas de Unión, que necesita aprovechar cualquier resultado favorable de sus competidores directos. Una derrota del Rojo le permitiría al Tate ganar terreno en una disputa que se presenta muy ajustada, con varios equipos separados por escasas unidades y la clasificación todavía abierta.

Unión mira de reojo la pelea por los ocho

El partido ante Defensa y Justicia adquiere una importancia particular para el equipo santafesino, que sabe que no alcanza solamente con mejorar su producción futbolística: también necesita que algunos de los rivales directos resignen puntos.

El Halcón, por su parte, atraviesa una campaña positiva bajo la conducción de Julio Vaccari. Se encuentra cuarto en la Zona A, con 27 unidades, y ya tiene asegurada su presencia en los octavos de final. El entrenador, además, tendrá un partido especial porque volverá a enfrentarse a Independiente, club que dirigió anteriormente.

En ese escenario, Unión seguirá con atención lo que ocurra en Florencio Varela. Cada punto que deje en el camino Independiente puede modificar el escenario de la clasificación y alimentar las posibilidades rojiblancas en la búsqueda de un lugar entre los mejores ocho.

La definición se acerca y el margen de error se reduce. Para el Tate, la cuenta es sencilla: necesita sumar por sus propios medios, pero también espera que alguno de los equipos que tiene por delante no consiga sostener su marcha. Y este lunes tendrá una primera oportunidad para que la tabla le entregue una buena noticia.

Las posibles formaciones de Defensa y Justicia - Independiente

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 19:00.

TV: TNT Sports Premium.