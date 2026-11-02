Qué cruces quedaron definidos en el Reducido que jugará Colón

Con los primeros cruces del Reducido de la Primera Nacional confirmados, Colón ya sabe que deberá enfrentarse con Midland en los octavos de final.

La modalidad del certamen establece que esta primera instancia eliminatoria se dispute a un solo partido, en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones. Por eso, Colón tendrá la posibilidad de definir ante su gente y avanzar a los cuartos de final incluso si el encuentro termina empatado durante los 90 minutos.

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Una condición importante que consiguió a partir de su ubicación en la fase regular y que ahora deberá respaldar dentro del campo de juego.

Mientras tanto, la programación del Reducido comienza a completar su cuadro. Hasta el momento también quedaron establecidos los cruces entre Ferro y Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Morón y Colegiales, y Deportivo Madryn frente a Deportivo Maipú.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Este lunes, el partido entre Estudiantes de Buenos Aires y All Boys, en Floresta, terminará de definir las posiciones pendientes de la Zona A y permitirá conocer los otros enfrentamientos.

La nueva ilusión para Colón

Para Colón comienza una etapa completamente diferente. La fase regular quedó atrás y ya no habrá margen para recuperarse en una fecha posterior. El Sabalero tendrá a favor la localía, el respaldo de su gente y la ventaja deportiva, pero deberá convertir esos factores en una actuación convincente ante Midland.

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El objetivo inmediato será superar los octavos y seguir avanzando en una competencia donde cada partido puede acercarlo o alejarlo definitivamente del regreso a Primera División.