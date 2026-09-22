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El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

A través del Decreto N° 1951, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la ley votada por la Legislatura. La norma agiliza la ejecución de obras públicas preventivas ante los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional por el fenómeno de El Niño. Contempla una posible prórroga de seis meses.

22 de septiembre 2026 · 11:15hs
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Emergencia Hídrica en Santa Fe: el Gobierno publicó el decreto para agilizar obras por El Niño.

Emergencia Hídrica en Santa Fe: el Gobierno publicó el decreto para agilizar obras por El Niño.

El Gobierno de Santa Fe formalizó este lunes la declaración de la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial mediante la publicación del Decreto N° 1951 en el Boletín Oficial. La medida, que extiende su vigencia hasta el 30 de abril de 2027, lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, completando el trámite administrativo de la ley sancionada por el Poder Legislativo.

El instrumento legal habilita a las áreas centralizadas y descentralizadas del Estado santafesino a acelerar procesos licitatorios y de adjudicación para la ejecución de obras de infraestructura, trabajos de mantenimiento y defensas dirigidas a mitigar y prevenir anegamientos o crecidas. Asimismo, la normativa engloba la atención de emergencias ambientales derivadas de eventuales contingencias climáticas.

LEER MÁS: El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Entre los fundamentos centrales del decreto se destacan los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) referidos a la consolidación del fenómeno climático El Niño, el cual prevé marcas de precipitación por encima de las medias históricas para la región del litoral argentino.

La medida busca agilizar y acortar los plazos administrativos para encarar obras de prevención y alivio ante la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales asociadas al fenómeno El Niño.

Plazos administrativos y prórroga facultativa

El trayecto institucional y el alcance de la norma oficializada establecen los siguientes puntos:

Trámite legislativo: la iniciativa obtuvo la aprobación de la Cámara de Senadores el pasado 6 de agosto y fue convertida en ley por la Cámara de Diputados el 13 de agosto.

Plazo de vigencia: rige formalmente desde su publicación hasta el 30 de abril de 2027.

Cláusula de extensión: el Poder Ejecutivo provincial quedó facultado para prorrogar la emergencia hídrica por seis meses adicionales en caso de que persistan los factores de riesgo meteorológico e hídrico.

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