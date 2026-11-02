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Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: "Es un final muy amargo"

Franco Colapinto pidió disculpas a Alpine por la infracción bajo bandera amarilla que lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 07:45hs
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Colapinto reconoció su error tras la sanción en México: Es un final muy amargo

La desilusión llegó varias horas después de la bandera a cuadros. Cuando parecía que Franco Colapinto había conseguido una valiosa cosecha de puntos en el Gran Premio de México, una sanción de 10 segundos modificó por completo su resultado y lo dejó fuera de la zona de puntuación. El argentino no ocultó su frustración, asumió la responsabilidad por la infracción y les pidió disculpas a los integrantes de Alpine.

El piloto de Pilar había completado una de sus mejores actuaciones recientes en la Fórmula 1. Después de abandonar en Singapur y Estados Unidos, y de atravesar cuatro fechas sin sumar, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez representaba una oportunidad para recuperar terreno. Incluso, tras la penalización aplicada a Oscar Piastri, había escalado hasta el séptimo puesto.

Sin embargo, la FIA revisó una infracción cometida bajo bandera amarilla y determinó aplicarle una penalización de 10 segundos que lo terminó marginando de los puntos. Un desenlace inesperado que transformó la satisfacción inicial en una profunda frustración.

«Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé», expresó Colapinto en un comunicado difundido por la escudería francesa.

Colapinto asumió la responsabilidad y pidió disculpas

Lejos de esquivar lo sucedido, el argentino reconoció que la infracción fue responsabilidad suya y se dirigió especialmente a los integrantes del equipo, que habían trabajado para conseguir un resultado positivo.

«Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto», manifestó el piloto, en referencia a la maniobra que derivó en el castigo.

De todas maneras, Colapinto buscó rescatar los aspectos positivos de una competencia que había presentado diferentes dificultades, con intervenciones del auto de seguridad y varios relanzamientos. En ese contexto, valoró las decisiones estratégicas de Alpine y el rendimiento colectivo durante el domingo.

«Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar», analizó.

También destacó el esfuerzo realizado para revertir una seguidilla de resultados adversos y consideró que el desempeño en México representa una señal alentadora, más allá de que el resultado final no haya acompañado.

«Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa», concluyó.

Gasly también fue sancionado y se disculpó con Alpine

La jornada tampoco terminó de la mejor manera para Pierre Gasly. El compañero de Colapinto recibió una penalización por otra infracción bajo bandera amarilla y también quedó sin posibilidades de sumar puntos.

El francés reconoció su responsabilidad y calificó el resultado como decepcionante, especialmente porque Alpine había encontrado oportunidades para avanzar durante la competencia.

«Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no aprovechamos algunas de las oportunidades que se nos presentaron», sostuvo.

Además, explicó que algunos inconvenientes de potencia condicionaron su desempeño desde la largada y volvieron a perjudicarlo después de la bandera roja, particularmente durante los relanzamientos.

«Después de la bandera roja volvimos a estar en la pelea por los puntos, pero nuevamente tuvimos algunos problemas de potencia en los relanzamientos y eso nos hizo retroceder demasiado», explicó.

Así, Alpine se marchó de México sin la recompensa que había conseguido construir en la pista. Para Colapinto, quedó la frustración por una oportunidad perdida, aunque también la satisfacción de haber mostrado un rendimiento competitivo después de varias carreras complicadas.

Colapinto México Alpine
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