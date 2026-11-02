Una adolescente cayó al agua desde el Puente Colgante y despliegan un operativo de rescate

El hecho ocurrió a las 20:30 de este domingo. Testigos indicaron que la joven cayó a la laguna Setúbal y fue arrastrada por la corriente en dirección al Puente Oroño antes de ser vista por última vez. Prefectura Naval y los Buzos Tácticos de la URI realizan rastrillajes en el espejo de agua.

Dramática búsqueda en la Costanera: investigan la caída de una adolescente desde el Puente Colgante.

Dramática búsqueda en la Costanera: investigan la caída de una adolescente desde el Puente Colgante.

Una noche de extrema tensión y conmoción se vivió en la Costanera de la ciudad de Santa Fe. Alrededor de las 20:30 de este domingo, un amplio operativo de rescate se desplegó sobre el Puente Colgante tras ingresar una alerta urgente a las centrales de emergencia que daba cuenta de la caída de una adolescente a las aguas de la laguna Setúbal.

Según las primeras reconstrucciones de testigos y paseantes que circulaban por el lugar en un horario de alta concurrencia, la joven —de entre 15 y 16 años— se habría subido a la baranda del sector norte del histórico viaducto antes de caer al agua.

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"Tras caer al agua, la joven se mantuvo flotando unos minutos y fue vista desplazándose por la superficie hacia la zona del Puente Oroño, hasta que la corriente la perdió de vista por completo", indicaron testimonio de personas que presenciaron la escena en la Costanera.

Despliegue del operativo de rastrillaje y búsqueda

Apenas notificada la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de rescate acuático en el sector costero.

El operativo de búsqueda está integrado por:

Prefectura Naval Argentina: embarcaciones livianas y gomones que efectúan patrullajes sobre la traza entre el Puente Colgante y el Puente Oroño.

Buzos Tácticos de la URI: personal especializado de la Policía de Santa Fe abocado al rastrillaje subacuático y de ribera.

Fiscalía en turno del MPA: coordina las actuaciones judiciales y dispone las directivas prioritarias para las fuerzas intervinientes.

Las labores de búsqueda se concentran en el cauce de la laguna Setúbal y sectores de vegetación adyacentes a la embocadura del río Colastiné/Paraná.