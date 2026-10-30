El Paraná volvió a subir en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del INA

El máximo proyectado para el 10 de noviembre es de 5,00 metros, por debajo del umbral de alerta (5,30 metros). La altura actual supera en 1,55 metros el promedio de octubre.

El Paraná marcó 4,30 m en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del Instituto Nacional del Agua

El río Paraná registró este viernes 30 de octubre 4,30 metros en el puerto de Santa Fe , según publicó en su registro hidrométrico que difundió el Instituto Nacional del Agua (INA).

Es 1,55 metros más que la altura media de octubre (2,75 m) para el período 1991-2024. Cabe recordar que el nivel de alerta en la ciudad está en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 .

Para el martes 3 de noviembre, el INA proyecta un valor central de 4,45 metros, con un mínimo de 4,20 y un máximo de 4,90. Para el 10 de noviembre, los valores centrales sube apenas a 4,52 metros y la estimación máxima llega a 5,00, todavía 30 centímetros por debajo del umbral de alerta.

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El organismo aclara que se trata de tendencias en valores medios diarios y que los pronósticos se volverán a actualizar el 3 de noviembre.

El Paraná marcó 4,30 m en Santa Fe y quedó a un metro del nivel de alerta: qué dice el nuevo pronóstico del Instituto Nacional del Agua José Busiemi

La tabla muestra dos comportamientos distintos a lo largo del río. Aguas arriba, el pico parece haber pasado: Corrientes (7,35 m) y Barranqueras (7,20 m) superan hoy su nivel de evacuación, pero el INA proyecta que Corrientes baje a 5,57 m el 10 de noviembre.

Aguas abajo, segun los pronósticos, los valores centrales suben levemente: Paraná pasa de 4,44 a 4,51 m , Rosario de 3,97 a 4,08 m y -como se detalló anteriormente- Santa Fe de 4,45 a 4,52 metros

Un dato a seguir en la región: el máximo proyectado para la ciudad de Paraná el 10 de noviembre es de 5,00 metros, igual a su nivel de evacuación.

Qué dice El Niño.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal y temperaturas más bajas en amplias regiones del país entre octubre y diciembre de 2026, y ubicó al centro y al Litoral entre las zonas con mayor tendencia a precipitaciones abundantes.

El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre

Un boletín conjunto de organismos nacionales del 15 de octubre indicó una probabilidad del 100% de que la fase de El Niño se mantenga durante el trimestre. Además, hay estimaciones de que su influencia podría extenderse en 2027.

La advertencia de los especialistas es que el fenómeno no garantiza lluvias intensas inmediatas en cada localidad, por lo que es importante seguir el pronóstico diario y las alertas oficiales. En el caso de Santa Fe, el nivel del río depende de lo que llueva en toda la cuenca de aporte y no solo en la provincia y en el país.