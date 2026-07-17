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El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

El fin de semana también habrá probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros

17 de julio 2026 · 08:03hs
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El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

Prensa Municipalidad Santa Fe

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 17 de julio en la ciudad de Santa Fe una temperatura máxima de 29ºC, una mínima de 20ºC, algunas chances de tormentas aisladas matutinas y posibles lluvias aisladas vespertinas. El fin de semana también tiene probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros.

La madrugada del viernes llega con una marca de 20º y cielo mayormente nublado. Para la mañana se anuncia entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. En la tarde podría haber lluvias aisladas y la máxima alcanzaría los 29ºC, bajando a 22º por la noche, ya con el cielo mayormente nublado.

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El tiempo el fin de semana

El sábado hay entre 10 y 40 por ciento de chances de lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una baja en la temperatura: 23ºC de máxima y 16ºC de mínima.

El domingo seguiría los registros en descenso, que estarían entre 20ºC y 15ºC, nuevamente con algunas posibilidades de lluvias aisladas.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 19ºC y una mínima de 15ºC.

Para el martes pronostican 20ºC de máxima, 15ºC de mínima y cielo parcialmente nublado.

El miércoles tienen previsiones de mejoras: cielo parcialmente nublado, una máxima de 20ºC y una mínima de 10ºC.

Santa Fe El tiempo viernes Tormentas
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