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Detuvieron a un hombre por violación de domicilio y lesiones: tenía un pedido de captura por robos calificados

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico tras un llamado al 911 que alertó sobre un desorden. El sospechoso, de 34 años, fue localizado luego de un operativo de búsqueda y quedó a disposición de la Justicia.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de julio 2026 · 14:55hs
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Un hombre de 34 años fue aprehendido por violación de domicilio

Un hombre de 34 años fue aprehendido por violación de domicilio, lesiones y hurto.

Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles en el sur de la ciudad de Santa Fe luego de ser acusado de violación de domicilio, lesiones leves dolosas y hurto. Al momento de su identificación, los efectivos policiales comprobaron que además tenía un pedido de captura vigente por una causa vinculada a robos calificados reiterados.

El procedimiento fue realizado por agentes del Comando Radioeléctrico, quienes desplegaron un operativo de búsqueda tras recibir un llamado a la Central de Emergencias 911.

El operativo

La intervención comenzó luego de que una denuncia alertara sobre un desorden protagonizado por una persona presuntamente armada en inmediaciones de Monseñor Rodríguez al 6500.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 39 años, quien aportó una descripción física y de la vestimenta del sospechoso. Con esa información, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.

LEER MÁS: Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

La búsqueda concluyó en la intersección de Venezuela y Sarsotti, donde el hombre fue localizado y aprehendido.

Tenía un pedido de captura vigente

Una vez identificado, los efectivos constataron a través de los sistemas informáticos policiales que el sospechoso registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa por robos calificados reiterados.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 8ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por disposición del fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, se ordenó identificar posibles testigos, relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y avanzar con las actuaciones relacionadas con el pedido de captura vigente. De manera provisoria, la causa fue calificada como violación de domicilio, lesiones leves dolosas y hurto.

hombre operativo pedido de captura Santa Fe
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