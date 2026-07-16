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Barrio Santa Rosa de Lima: intentaron asesinar a balazos a un hombre y permanece internado en estado crítico

La víctima recibió un disparo en la cabeza y otros impactos en las piernas durante un ataque ocurrido en la madrugada. La Fiscalía ordenó peritajes, el relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de testigos para avanzar con la investigación.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de julio 2026 · 14:55hs
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Ataque a balazos: Un hombre de 39 años fue baleado en cabeza y piernas en el barrio Santa Rosa de Lima.

Ataque a balazos: Un hombre de 39 años fue baleado en cabeza y piernas en el barrio Santa Rosa de Lima.

Un hombre de 39 años permanece internado en estado crítico en el Hospital José María Cullen luego de haber sido atacado a balazos durante la madrugada de este jueves en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10 en inmediaciones de Moreno y Estrada, donde, por causas que aún son materia de investigación, Jorge Gabriel Rodríguez fue baleado. Tras el ataque, fue trasladado en un vehículo particular hasta el Cullen, mientras vecinos de la zona alertaban sobre lo ocurrido mediante un llamado a la Central de Emergencias 911.

Según las primeras informaciones, la víctima presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza y otros disparos en las piernas, por lo que quedó internada en estado delicado. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho.

La investigación

Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al lugar del ataque y entrevistaron a un hombre que dijo ser familiar de la víctima, aunque se negó a brindar sus datos personales.

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De acuerdo con su relato, Rodríguez había estado consumiendo bebidas alcohólicas y salió de su vivienda para realizar un mandado. Minutos más tarde, un vecino le informó que había sido atacado a tiros y trasladado de urgencia al hospital.

Las medidas ordenadas por la Fiscalía

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso una serie de medidas para esclarecer el ataque.

Entre ellas, ordenó un informe médico actualizado sobre el estado de salud de la víctima, la toma de declaraciones a familiares y posibles testigos, la intervención del médico policial, el secuestro de las prendas de vestir del herido y el relevamiento de cámaras de videovigilancia tanto en la zona del ataque como en el hospital.

Además, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en la escena del hecho para intentar identificar al autor o los autores del ataque.

Santa Rosa de Lima hombre internado Santa Fe
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