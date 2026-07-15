Uno Santa Fe | Santa Fe | inflación

La inflación en Santa Fe se desaceleró al 1,7% en junio y se ubicó por debajo de la media nacional

Los datos oficiales del IPEC muestran una marcada desaceleración en el ritmo de aumento de precios en la provincia. La inflación acumulada del primer semestre cerró en 17,1% y la interanual se ubicó en 33,9%. Alimentos y bebidas registró una suba moderada del 1,3%, mientras que Vivienda y servicios públicos lideró los incrementos.

15 de julio 2026 · 11:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La inflación en Santa Fe se desaceleró al 1

La inflación en Santa Fe se desaceleró al 1,7% en junio y se ubicó por debajo de la media nacional

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) presentó el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026, revelando una notable desaceleración en el ritmo de aumento de precios en la provincia. Con un registro del 1,7% mensual de la inflación, el dato santafesino se posicionó por debajo del índice inflacionario nacional.

De acuerdo a los datos oficiales, la inflación acumulada en lo que va del año 2026 alcanzó el 17,1%, mientras que la variación interanual (comparada con junio de 2025) se ubicó en un 33,9%. Aunque el rubro de Vivienda y servicios básicos lideró los aumentos del mes con un 3,0%, el sector de Alimentos y bebidas —el de mayor peso en la canasta— mostró un incremento más moderado del 1,3%. Atención médica y de la salud subió un 2,3%, Transporte y comunicaciones 1,5%, Esparcimiento 2,5%, Educación 0,9%, Indumentaria 0,8%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,7%, Otros servicios bienes y servicios 2%.

LEER MÁS: La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año

El podio de los alimentos con la inflación

Dentro del análisis pormenorizado de la canasta de alimentos y bebidas, se observaron comportamientos muy dispares debido a factores estacionales y de mercado. La harina común subió 3,8%, fideos secos 2,6%, cerveza 1,9%, y el pan mignon 1,4%. Mientras que bajó la carne entre un 0,5 y 1,3% (asado, cuadril, nalga, paleta) y la yerba un 1,3%.

Los tres productos que más aumentaron en junio fueron: tomate redondo (kg) con un fuerte salto del 19,6%, encabezando la lista de incrementos. Agua sin gas (1,5 litros), una suba del 4,3% y el queso sardo (kg) completó el podio con un aumento del 4,0%.

Por el contrario, otros productos de consumo masivo mostraron bajas significativas, compensando parcialmente el índice general de la categoría. Los tres productos que más bajaron en junio fueron naranja con un descenso del 17,3% -es época de cítricos-, la lechuga registró una caída del 9,4% en su precio medio y la banana retrocedió un 4,9%.

Baja de precios

Otras disminuciones relevantes se observaron en las lentejas secas (-2,7%) y el tomate entero en conserva (-1,7%), lo que marca una dinámica de precios variada para el consumidor santafesino al cierre del primer semestre del año.

Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación correspondiente a junio, que reflejó una variación mensual de 1,9% a nivel nacional, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera, se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril.

inflación Santa Fe junio precios
Noticias relacionadas
Pullaro: Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante

Pullaro: "Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante"

Cortes de agua en Santa Fe: ASSA anunció trabajos de empalme de cañerías para este jueves y viernes

Cortes de agua en Santa Fe: Assa anunció trabajos de empalme de cañerías para este jueves y viernes

El tiempo en Santa Fe: la temperatura sube este miércoles y seguirá en ascenso

El tiempo en Santa Fe: la temperatura sube este miércoles y seguirá en ascenso

santa fe redobla su propuesta exportadora: el business forum sumara una sede en la capital y espera reunir a 1.200 empresas

Santa Fe redobla su propuesta exportadora: el Business Forum sumará una sede en la capital y espera reunir a 1.200 empresas

Lo último

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Último Momento
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Unión y Progreso renovó su apuesta: refuerzos y el regreso del equipo B para el Clausura

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Argentina-Inglaterra paraliza Santa Fe: calles vacías, comercios cerrados y toda una ciudad pendiente de un partido histórico

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Malestar en Colón por las altas pretensiones del representante de Cuffia para renovar

Ovación
Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Argentina le juega a cara de perro a Inglaterra, pero por ahora no genera ante una multitud en Atlanta

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Scaloni sorprende con Simeone de titular en Argentina para jugar ante Inglaterra

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Fascendini se despidió de Unión y será refuerzo de Talleres

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

Colón ve alejarse la chance de sumar un cuarto refuerzo en este mercado de pases

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

El día que Scaloni casi se fue a las manos con Beckham en un Madrid-La Coruña

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados