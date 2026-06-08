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Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

El episodio se produjo este lunes a la mañana en la ciudad de Rosario, en cercanías del predio de Newell's Old Boys de Bella Vista.

8 de junio 2026 · 19:32hs
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El choque de un tren con un taxi sucedió este lunes a la madrugada. El auto fue arrastrado casi cien metros

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El choque de un tren con un taxi sucedió este lunes a la madrugada. El auto fue arrastrado casi cien metros
El choque sucedió este lunes a la mañana temprano. Personal de PDI trabaja en el lugar

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El choque sucedió este lunes a la mañana temprano. Personal de PDI trabaja en el lugar

Un grave choque entre un tren y un taxi se produjo este lunes a la madrugada en la zona sudoeste de Rosario. Como consecuencia del impacto, el conductor del auto sufrió heridas de consideración al ser su vehículo arrastrado casi cien metros por el convoy ferroviario.

Según fuentes oficiales, el siniestro se registró a a las 6.15, en Alberto María Gollan y las vías del ferrocarril, muy cerca del complejo deportivo de Newell’s Old Boys de Bella Vista.

El accidente fue protagonizado por un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino, que llevaba una larga hilera de vagones vacíos, y un taxi Chevrolet Corsa. El impacto hizo que el auto sea arrastrado por casi 100 metros.

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Qué pasó con el conductor del taxi

Debido al golpe, el taxista, Martín S., de 65 años, sufrió heridas de consideración por las que tuvo ser asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y derivado a un centro médico y su vehículo quedó totalmente destruido.

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El choque sucedió este lunes a la mañana temprano. Personal de PDI trabaja en el lugar

El choque sucedió este lunes a la mañana temprano. Personal de PDI trabaja en el lugar

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