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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 28 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

28 de julio 2026 · 06:50hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 28 de julio en SANTA FE

• 8 a 12:

- Beruti, Pauke, Hermanos Figueroa y Beck

Mantenimiento

- RN 168, entre Colastiné Sur y entrada al Túnel Subfluvial

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 8.30 a 12.30:

- Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación Oeste y Menchaca

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Cassanello, Risso, avenida Facundio Zuviría y San Jerónimo

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 12 a 14: Castelli, Espora, Aristóbulo del Valle y Belgrano

Despeje de electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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