La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 28 de julio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 28 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 12:
- Beruti, Pauke, Hermanos Figueroa y Beck
Mantenimiento
- RN 168, entre Colastiné Sur y entrada al Túnel Subfluvial
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
• 8.30 a 12.30:
- Hernandarias, Alberti, avenida Circunvalación Oeste y Menchaca
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid
Reemplazo de conductores
• 9 a 13: Cassanello, Risso, avenida Facundio Zuviría y San Jerónimo
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
• 12 a 14: Castelli, Espora, Aristóbulo del Valle y Belgrano
Despeje de electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso