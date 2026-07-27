La Municipalidad de Santa Fe ejecutó la clausura de manera preventiva de tres emprendimientos privados ubicados sobre la calle Demetrio Gómez, en el ingreso principal a Alto Verde, en la isla Sirgadero. Se constató el uso de terrenos sin acreditar propiedad y el incumplimiento de normas mínimas de seguridad ambiental y salubridad en plena alerta por el fenómeno de El Niño .

Operativo en la Isla Sirgadero. El municipio clausuró tres emprendimientos por irregularidades y usurpación de terrenos en zona de riesgo hídrico

En el marco de los controles sobre el espacio público y las zonas vulnerables de la costa y entornos ribereños de la ciudad, la Municipalidad de Santa Fe procedió en los últimos días a la clausura preventiva de tres comercios y emprendimientos privados sobre la calle Demetrio Gómez, vía principal de acceso al distrito de Alto Verde, en unos de los sectores principales y de mayor explosión urbana en los últimos años de la isla Sirgadero .

La Isla Sirgadero, vuelve a estar en el foco de la polémica del control estatal por los conflictos, usurpaciones y sanciones por obras ilegales. Vale recordar, que en octubre del año pasado, tal como informó UNO Santa Fe , el gobierno provincial frenó el avance de construcciones ilegales y delimitó espacios públicos y privados en un territorio de más de mil hectáreas frente al Riacho Santa Fe . Dicha acción (operativo para intervenir la zona en el ingreso al riacho Santa Fe y restablecer las condiciones originales del terreno) se ejecutó a raíz de las anomalías e irregularidades detectadas con infracciones a las leyes Nº 13.740 (Régimen de Aguas) y Nº 11.730 (Protección del Medio Ambiente).

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Según la información a la que accedió UNO Santa Fe, los establecimientos sancionados durante los últimos días por el Ejecutivo municipal fueron: la Guardería El Tío, Náutica La Barca Roja y Méjico Construcciones. Tras las inspecciones del personal municipal, se constató que los tres lugares se encontraban desarrollando actividades comerciales e industriales en forma irregular, sin poseer la correspondiente habilitación municipal emitida por la administración local. Además, uno de los predios se encuentra ubicado en una zona de preservación natural, conforme a la Ordenanza N.º 11.748 (Reglamento de Ordenamiento Urbano).

Asimismo, durante los operativos de control territorial se verificó que los responsables de las firmas estaban realizando una ocupación de terrenos sin acreditar títulos ni derechos de propiedad sobre los lotes del dominio público o fiscal donde funcionaban.

Al carecer de habilitación, los establecimientos omitían los estándares mínimos de salubridad, seguridad operativa y protección ambiental exigidos por la normativa vigente.

Intervención en zona de riesgo hídrico

Fuentes del Ejecutivo local, indicaron a UNO Santa Fe que la irregularidad administrativa reviste una gravedad particular dado el emplazamiento de los emprendimientos: se encuentran en un sector calificado de alto riesgo hídrico para la capital provincial.

Con los pronósticos meteorológicos e hidrológicos que advierten la llegada del fenómeno de El Niño para los próximos meses, las autoridades intensificaron los controles sobre la ocupación informal de la banquina y el valle de inundación, buscando evitar riesgos ambientales, obstrucciones en el drenaje y emergencias edilicias en la entrada al distrito costero.

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Vigencia de la medida cautelar

La Municipalidad confirmó que las fajas de clausura preventiva se mantendrán vigentes de manera indefinida hasta que los propietarios y responsables de las firmas regularicen integralmente su situación jurídica.

Para poder reabrir sus puertas, deberán acreditar el derecho legal de uso de la tierra, presentar las mensuras, cumplir con las inspecciones de seguridad edilicia y ambiental, y tramitar los permisos definitivos exigidos por el Municipio.

Irregularidades y operativo provincial

A mediados del mes de octubre de 2025, y luego de varios años de irregularidades y disputas entre privados en la zona de clubes náuticos en el ingreso a Alto Verde, en la isla Sirgadero, Provincia activó el plan de intervención de carácter técnico y jurídico para definir las zonas del dominio público sobre el territorio isleño y los límites de las propiedades privadas, con el firme objetivo de recomponer las condiciones naturales del terreno y garantizar el libre escurrimiento del agua en una zona clave del sistema hídrico del área metropolitana de Santa Fe.

Dicho plan de intervención (Resolución 2025-00001287) con fecha del viernes 12 de diciembre de 2025, se ejecutó bajo el expediente Nº 01907-0023795-3 vinculado a la restitución de las condiciones originales del territorio de un sector de la Isla Sirgadero en el distrito de Alto Verde.

La Provincia comenzó con el plan de intervención de irregularidades en la zona de clubes náuticos

El operativo fue llevado adelante por la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y con el acompañamiento de efectivos de la Policía. Según indicaron a UNO Santa Fe fuentes del gobierno provincial, "el objetivo fue demoler y retirar un terraplén de tres metros de altura, junto al movimiento de suelos ejecutado sin autorización, que obstruye el drenaje natural del agua que viola los artículos 96 y 97 de la Ley Nº 13.740".

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Informes técnicos

Según los informes técnicos incorporados al expediente, las obras incluyeron un alteo de aproximadamente tres metros de altura, dispuesto de manera transversal al escurrimiento natural, lo que generó un impacto directo sobre el comportamiento del agua y el funcionamiento del ecosistema ribereño.

La resolución ordenó restituir el terreno a su estado original, trasladando el material removido a los sitios de donde fue extraído, y faculta a la Secretaría de Recursos Hídricos a coordinar la ejecución de las tareas necesarias para la recuperación ambiental del área, incluso mediante intervención directa del Estado.

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Línea de ribera

La situación, que se arrastra desde hace años, escaló en los últimos meses con la intervención del Estado provincial, que buscó poner orden mediante la determinación de la línea de ribera en un disputa histórica que involucra a 16 cotitulares, enfrenta intereses privados, reclamos vecinales e intervenciones estatales por usurpaciones, obras ilegales y discrepancias por la delimitación del espacio público y privado.

A la disputa entre particulares se suma un juicio de división de condominio entre los dueños de la isla, cuyo avance procesal sigue sin precisarse públicamente, mientras los conflictos sobre el terreno se multiplican. Sumado a esto, el alerta del pronóstico por la llegada del fenómeno de El Niño para los próximos meses.