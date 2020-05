La provincia no evaluará con calificaciones a los alumnos de todos los niveles y todas las modalidades en el primer trimestre del año, producto de la no presencialidad de las clases por la pandemia del coronavirus.



Mediante la resolución ministerial 324, Santa Fe suspendió las notas y se adelantó a una definición nacional que tiene cada vez más consenso y quizás quede formalizada en la reunión del Consejo Federal de Educación que se realizará este viernes.

"Esto no significa no evaluar, que está siempre presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Significa que no podemos calificar con un criterio viejo, hecho para un sistema presencial que hoy no está, y en el marco de un modo de trabajo que es absolutamente nuevo", justificó la ministra de Educación, Adriana Cantero.

La funcionaria argumentó que se trata de "un principio de justicia curricular y de honestidad", ya que "no todos los chicos y maestros están trabajando a distancia de la misma manera". Por el contrario, dijo que "algunos tienen muchos recursos, como la posibilidad de conexión online y dispositivos, y otros no los poseen, entonces el esfuerzo es mayor".

Para tranquilidad de padres y alumnos, aseguró que "todo lo que los maestros y chicos han hecho hasta el momento está registrado", y adelantó que "se ponderará mediante observaciones de índole formativa y cualitativa". Según Cantero, esas valoraciones "se integrarán al mismo proceso" cuando vuelva el sistema presencial. "Nada se perdió. Vamos a ponerle sistematicidad a lo que hoy está sucediendo con un nivel de mayor dispersión", anticipó.

En vías de construir esos criterios evaluativos, el ministerio considerará "distintos modelos" durante jornadas institucionales de discusión con los docentes que tendrán lugar, a la distancia, en mayo y junio. Seguramente desde ahí saldrán los indicadores para este ciclo lectivo, que además tendrá articulaciones con el del año que viene, según adelantó la ministra.

"Vamos a tener que pensar en ciclos lectivos extendidos, expandidos y articulados, para poder garantizar trayectorias escolares completas", caracterizó. Y advirtió, respecto de la posibilidad de que algún chico se quede de año, que "cuando se decida junto a los educadores cómo van a ser esos recorridos, seguramente vamos a tener que mirar cuales son los criterios de promoción".

En ese sentido, destacó que también intervendrá el Consejo Federal de Educación, ya que "no es un tema solo de Santa Fe, aunque hayamos tenido iniciativa, sino de todas las provincias y los 190 países del mundo que tienen las clases suspendidas". El viernes, en tanto, todos los ministros de Educación provinciales se reunirán de manera online. Si hay acuerdo, se sacará una resolución que incluye grandes criterios o pautas que regirán para todos, públicos y privados.

La medida ya cosechó el apoyo gremial

Desde Amsafé provincial avalaron la decisión de no calificar a los alumnos este trimestre. “La primera intención es garantizar la trayectoria de los estudiantes. No nos podemos poner estrictos y usar el método de evaluación tradicional, porque no todos los chicos tuvieron las mismas posibilidades”, explicó Roque Jaimes, secretario gremial del sindicato docente. “En ningún momento se plantea no evaluar, que es muy distinto a poner una nota”. Y citó en ese sentido a “las posiciones pedagógicas más importantes en Argentina y el mundo”, que establecen que “las evaluaciones se hacen de acuerdo a procesos objetivos”