El gobernador Pullaro y el intendente Poletti presentaron un ambicioso plan de obras que incluye la creación de un FanFest, un parque acuático y la repavimentación del ingreso por Iturraspe. "Buscamos recuperar el valor de vivir en esta capital", afirmó el mandatario. FOTOS.

Parques y accesos a la ciudad: el plan para la puesta en valor de Santa Fe ante los Juegos Suramericanos

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este jueves junto al intendente Juan Pablo Poletti y el senador Paco Garibaldi, distintos sectores de la ciudad de Santa Fe donde el Ejecutivo Provincial financiará una serie de intervenciones urbanas y de infraestructura proyectadas por el Municipio . Los trabajos comprenden la puesta en valor del Parque del Sur -donde se instalará el FanFest de los próximos Juegos Suramericanos-, el Parque Garay y el Acceso Oeste a la capital provincial, en el tramo que conecta la Autopista Rosario-Santa Fe con la calle Iturraspe. La inversión total de la Provincia ascenderá a unos 7.100 millones de pesos.

En la recorrida, el mandatario sostuvo que el objetivo es “recuperar el valor de vivir en esta capital”, y remarcó el respaldo provincial a las gestiones locales. En ese marco, señaló que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió avanzar en obras largamente postergadas y en nuevas intervenciones de carácter urbano y social.

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Pullaro subrayó que la Provincia ya ejecuta proyectos de infraestructura que permanecían pendientes desde hace años, junto con iniciativas vinculadas a los Juegos Suramericanos y tareas de mejora del espacio público. También destacó la inversión en seguridad, con la construcción de Estaciones Policiales y la implementación del sistema de monitoreo Lince.

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Por su parte, Poletti valoró el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado y afirmó que las obras proyectadas responden a demandas históricas de la ciudad. En la misma línea, Garibaldi destacó la recuperación de espacios de esparcimiento y la mejora de los accesos urbanos, iniciativas que -según indicó- contribuirán a elevar la calidad de vida y a fortalecer el perfil de la ciudad como destino.

Intervención en el Parque del Sur

Uno de los ejes del plan es la intervención integral del Parque del Sur, espacio estratégico que albergará el FanFest durante los Juegos Suramericanos de septiembre. En su entorno se desarrollarán disciplinas como wakeboard, canotaje y aguas abiertas, mientras que en las cercanías tendrán lugar competencias de handball, atletismo, hockey y escalada.

La obra, que se licitará en las próximas semanas, contempla la readecuación de tres piletas y un solárium, la instalación de un parque acuático y mejoras en el paseo, el mobiliario urbano y la iluminación. La inversión prevista es de 1.750 millones de pesos.

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Puesta en valor del Parque Garay

El proyecto para el Parque Garay, con una inversión estimada de 3.850 millones de pesos, se organiza en cinco frentes de obra: la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés.

La pileta -de 75 metros de diámetro- será reconvertida en una plataforma multipropósito para su uso fuera de la temporada estival. En el Parque de los Niños se renovarán los juegos infantiles, se incorporarán estructuras de gran escala y se pondrá en valor el anfiteatro, además de mejorar las sendas peatonales.

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Asimismo, se prevé el reasfaltado de la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni” y el bacheo de calles internas, la ampliación del Imusa -con nuevas áreas de atención y servicios- y la readecuación del Jardín Japonés del Litoral.

Mejora del Acceso Oeste

El plan incluye también la intervención del Acceso Oeste a la ciudad, en el tramo final de la Autopista Rosario–Santa Fe y su continuidad por calle Iturraspe, entre la avenida Presidente Perón y López y Planes. La obra abarca aproximadamente 1.500 metros y demandará una inversión de 1.500 millones de pesos.

Los trabajos se dividirán en dos etapas. La primera, con un plazo de tres meses, comprende el sector que va desde la autopista hasta el inicio de calle Iturraspe. Allí se ejecutarán mejoras en espacios públicos -como las plazas Mandela, de la Mujer y Jardín Municipal-, edificios públicos, movilidad urbana, señalización, arbolado y mobiliario.

La segunda etapa, con un plazo de seis meses, se desarrollará sobre calle Iturraspe, en el tramo entre las avenidas Perón y López y Planes. Incluye repavimentación asfáltica, construcción de una bicisenda, adecuación de cruces peatonales, incorporación de áreas verdes, recambio de luminarias y equipamiento urbano.