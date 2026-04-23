Cómo le fue a Unión con la dupla ofensiva Tarragona-Colazo

Para el partido ante Vélez, en Liniers, Leo Madelón apostaría por la dupla Cristian Tarragona-Agustín Colazo. Cómo le fue al equipo con esta sociedad.

El presente de Unión obliga a recalcular. Con dos derrotas consecutivas y la clasificación a octavos en juego, el equipo rojiblanco apunta a recuperar poder ofensivo de cara al duelo clave del próximo lunes a las 19 frente a Vélez Sarsfield, en el José Amalfitani, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura.

La suspensión de Marcelo Estigarribia —que venía de marcar en los últimos tres partidos— abre la puerta para el regreso de una sociedad que ya supo darle resultados: la dupla entre Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Una sociedad que ya rindió en Unión

El antecedente invita al optimismo. La primera vez que Tarragona y Colazo compartieron ataque fue el 21 de octubre, en la goleada 3-0 ante Defensa y Justicia: Colazo abrió el marcador y el equipo mostró una versión contundente. Aquella fórmula volvió a repetirse con éxito en Rosario, en el 1-0 ante Newell’s, donde Colazo convirtió de cabeza el gol del triunfo.

Agustín Colazo

También estuvieron juntos en empates sin goles ante Barracas Central y Belgrano, y en la derrota 2-1 frente a Gimnasia de La Plata en Santa Fe, por octavos, donde Tarragona marcó para el Tatengue.

Tarragona Unión.jpg Prensa Unión

Ya en el Apertura 2026, la dupla fue titular en el debut (0-0 ante Platense) y en la caída 2-1 frente a Lanús, partido en el que Tarragona volvió a convertir. Luego, la irrupción goleadora de Estigarribia —sumada a una lesión de Colazo— desarmó la sociedad.

Colazo, de atrás hacia adelante

El presente le devuelve protagonismo a Colazo. En el Clausura 2025 había llegado incluso a ganarle el puesto a Estigarribia, pero una lesión lo marginó durante varios encuentros en este 2026. Su regreso se dio recientemente en Copa Argentina, ante Agropecuario, donde volvió a ser titular tras mucho tiempo y conformó dupla con Tarragona en una noche ideal: el ex Gimnasia firmó un doblete.

Ese rendimiento lo reposiciona como alternativa concreta en un momento delicado para Unión, que necesita goles y respuestas inmediatas.

Un cierre de alto voltaje para Unión

El choque ante Vélez aparece como una verdadera final anticipada para las aspiraciones rojiblancas. Unión no solo necesita cortar la racha negativa, sino también llegar con vida a la última fecha, donde recibirá a Talleres en el 15 de Abril.

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Sin Estigarribia —su delantero más encendido en las últimas jornadas—, el peso ofensivo recaerá en una dupla que ya demostró entendimiento y capacidad de gol. Tarragona y Colazo vuelven a escena en el momento más exigente, con la misión de sostener a Unión en la pelea.