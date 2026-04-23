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Unión festeja: Boca goleó a Defensa y Justicia y el Tate continúa 7° en la Zona A

Boca goleó a Defensa y Justicia 4-0, un resultado que le sirve a Unión ya que mantiene el 7° lugar y el lunes visita a Vélez

23 de abril 2026 · 22:28hs
Boca goleó a Defensa y Justicia y le dio una mano a Unión.

Boca goleó a Defensa y Justicia y le dio una mano a Unión.

Este jueves arrancó la 16° fecha del Torneo Apertura con la goleada de Boca a Defensa y Justicia 4-0 en condición de visitante, que le permite al Xeneize convertirse en líder con 27 puntos y además le da una mano a Unión.

Y es que el Tate estaba muy pendiente de este partido, ya que Defensa y Justicia empatando o ganando superaba a Unión en la Zona A. Mientras que con la derrota, el Rojiblanco se mantiene 7° con 19 puntos y una diferencia de gol de +4. En tanto que el Halcón de Varela, también con 19 unidades quedó 9° fuera de los playoffs, con una diferencia de gol de -2.

Boca sigue de racha

Después de un gran segundo tiempo y con una goleada contundente, Boca se floreó ante Defensa y Justicia y clasificó a playoffs de la mano de un 4-0 en Florencio Varela.

Si bien el primer tiempo fue chato, el Xeneize encontró la ventaja gracias a un gol de Milton Giménez, tras una mala salida del Halcón en defensa. Antes, sin embargo, los locales habían abierto el marcador, pero todo quedó invalidado por una posición fuera de juego.

Embed - LOS SUPLENTES DE BOCA JUGARON PERFECTO Y GOLEARON AL HALCÓN | Defensa 0-4 Boca | RESUMEN

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda mostró otra cara y comenzó a dominar el encuentro. Así, llegaron los goles en una ráfaga: primero, desde los pies de Alan Velasco, tras una gran contra iniciada por Exequiel Zeballos; después, con un Adam Bareiro que empujó la pelota prácticamente con el arco vacío después de un lindo pase de Tomás Aranda; y, finalmente, una gran definición de Miguel Merentiel ante el arquero Cristopher Fiermarin, para cumplir con la ley del ex.

Boca Unión Defensa y Justicia
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