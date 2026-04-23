Unión por ahora no puede sacar rédito: Úbeda le dio un fuerte avisó a Zenón en Boca

La no convocatoria ante River encendió las alarmas. El DT de Boca fue claro con Kevin Zenón y le dejó un ultimátum. Unión sigue ilusionado con que lo vendan

La lista de concentrados de Boca dejó una ausencia que no pasó inadvertida: Kevin Zenón no fue incluido para el cruce frente a River. Una decisión que, lejos de ser casual, expuso con claridad el momento que atraviesa el mediocampista. Un jugador del que Unión aún no puede sacar rédito.

En un contexto donde Claudio Úbeda suele ampliar la nómina para partidos de este calibre, la exclusión de Zenón marcó una postura. fue el propio entrenador quien se encargó de despejar cualquier tipo de especulación.

En diálogo con Radio La Red, el Sifón fue directo: no hay lesión ni rotación detrás de la decisión, sino una cuestión estrictamente ligada al rendimiento. El técnico reconoció que ya habló con el jugador sobre los aspectos que debe mejorar para volver a meterse en la consideración.

“Yo le he dicho qué es lo que tiene que mejorar para volver a posicionarse y poder competir de igual a igual, y él lo está intentando”, explicó.

Kevin Zenón

Aún así, dejó un mensaje con matices. Valoró las condiciones del volante —su técnica, velocidad y pegada— y destacó su predisposición para revertir el escenario. Sin embargo, el hecho de haber quedado al margen de un partido de semejante magnitud deja en evidencia que hoy está relegado en la competencia interna.

“Kevin es un jugador que tiene grandes características. Tiene muy buena pegada, buena técnica, es veloz… Hay cosas que hemos hablado personalmente. Yo veo en el día a día que está evolucionando. Quiere meterse en el pelotón y complicarnos más la vida a nosotros y eso es bueno“, agregó.

Zenón, entonces, enfrenta un desafío claro: recortar distancia en el día a día para volver a posicionarse en un plantel donde la exigencia no da tregua.

Este momento de Zenón en Boca disminuye las chances de Unión

Cuando Unión se lo vendió a Boca, retuvo el 30% ilusionado en obtener una buena tajada en caso de una transferencia al exterior. Hubo varias chances, pero el Xeneize rechazó todas las ofertas por ser inferiores a la cláusula y por su reniego en compartir el dinero con el Tate. Pero en el último tiempo el correntino fue jugando cada vez menor, perdiendo valoración y también bajando la chance de que Unión saque el dinero que esperaba.