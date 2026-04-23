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Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores resolvió un reconocimiento a Luis Rodríguez por su trayectoria en la previa de su partido despedida en Colón. Los detalles

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 18:45hs
Por su huella en Colón, Pulga Rodríguez será distinguido por la Cámara de Senadores

UNO Santa Fe | José Busiemi

Luis Rodríguez tendrá un nuevo reconocimiento en Santa Fe. Este jueves, la Cámara de Senadores resolvió distinguir al histórico delantero por su trayectoria y por la huella que dejó en la ciudad, jugando en Colón, donde fue finalista de la Sudamericana y campeón de la Copa de la Liga.

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Partido despedida en Colón y reconocimiento para Pulga

El homenaje se realizará en la antesala de su partido despedida, que se proyecta para el 14 de junio en el estadio Brigadier López. La idea es que el acto oficial tenga lugar unos días antes, entre el miércoles 10 o jueves 11.

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Además de su partido despedida en Colón, la Cámara de Senadores le hará un reconocimiento a Luis Rodríguez.

Además de su partido despedida en Colón, la Cámara de Senadores le hará un reconocimiento a Luis Rodríguez.

La decisión fue tomada en la sesión de este jueves y apunta a destacar no solo los logros deportivos del Pulga, sino también su impacto dentro y fuera de la cancha, donde se convirtió en un referente para el club y el fútbol santafesino.

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En paralelo, la despedida empieza a tomar forma como un evento de gran magnitud. La organización trabaja en un espectáculo que contará con la presencia de muchos de los protagonistas que integraron el plantel campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021, en lo que promete ser una noche cargada de emoción y recuerdos inolvidables para los hinchas sabaleros.

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Una forma de cerrar su carrera, luego de acordar la recisión de su contrato en enero, al no formar parte de los planes. Si bien quería quedarse, entendió que no formaba parte del proyecto y aceptó las condiciones, además de gestarse este encuentro despedida.

Colón Luis Rodríguez Cámara de Senadores
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