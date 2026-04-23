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En apenas 100 días, departamentos santafesinos del norte acumularon más precipitaciones que en un año entero

Las lluvias históricas en Vera y 9 de Julio presionan sobre la cuenca del Salado. El aporte de San Justo, San Cristóbal y Castellanos completa el cuadro de una cuenca bajo carga sostenida

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de abril 2026 · 19:20hs
Más de 200 mm de lluvia cayeron en 30 horas en la ciudad de Vera

gentileza

Más de 200 mm de lluvia cayeron en 30 horas en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia

El norte de la provincia de Santa Fe atraviesa una situación hídrica excepcional. Los departamentos Vera y 9 de Julio acumularon en los primeros 100 días del año un volumen de lluvias que supera lo que habitualmente cae durante todo un año. Así lo confirmó el secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, Nicolás Mijich al programa Mañana UNO, al referirse al origen de la crecida que hoy transita por la cuenca del río Salado.

El dato no es menor: se trata de una anomalía pluviométrica que pone bajo presión a sistemas de drenaje diseñados para absorber caudales muy inferiores. 395 milímetros en 7 horas —como los registrados en Vera— o 250 milímetros en un solo día son cifras que, según el propio Mihich, "a veces superan el diseño de las obras" de infraestructura hídrica existentes.

A ese escenario se sumaron lluvias significativas en los departamentos San Justo, San Cristóbal y Castellanos, zonas que funcionan como áreas de aporte directo al Salado. El resultado es una cuenca que acumula volumen desde múltiples frentes de manera simultánea.

ruta s98 garabato
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Pico de crecida

Uno de los indicadores más visibles de este proceso fue el arroyo Cululú, que el pasado 18 de abril registró un pico de crecida relevante. Ese pulso hídrico es el que actualmente avanza hacia la ciudad de Santa Fe, aunque las autoridades provinciales descartaron que los niveles actuales configuren una situación de alerta.

El secretario Mihich contextualizó la situación con datos concretos: hoy circulan por la ciudad de Recreo aproximadamente 500 m³ por segundo, frente a los 2.090 m³ medidos en ese mismo punto durante 2016, cuando sí se alcanzaron niveles de alerta. La diferencia ilustra el margen que aún existe entre la crecida actual y un escenario de riesgo real.

De todas formas, la Secretaría de Asuntos Hídricos monitorea la evolución de la cuenca en tiempo real a través de sus 35 estaciones automáticas de telemetría, y advirtió que nuevos episodios de lluvia podrían modificar el cuadro. "El sistema se va a mantener en niveles medios altos durante un tiempo", precisó Mijich, aunque subrayó que la tendencia en Recreo ya es decreciente.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - NICOLAS MIJICH - SECRETARIO ASUNTOS HIDRICOS

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