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Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con dos fechas de suspensión al volante Matías Muñoz, por lo que será baja en Colón también ante Los Andes

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 19:43hs
Mano dura de la AFA: Muñoz recibió dos fechas de castigo en Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi

La semana dejó una noticia poco alentadora en Colón. Este jueves se dieron a conocer las resoluciones del Tribunal de Disciplina de AFA y hubo un fallo más severo de lo esperado para el volante Matías Muñoz por su expulsión ante Deportivo Morón.

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Colón pierde a Muñoz por más tiempo del esperado

Finalmente le dieron dos fechas, cuando se esperaba solo una. La sanción resultó más dura de lo que se preveía en el entorno rojinegro y tiene relación directa con el informe arbitral tras la expulsión frente a Deportivo Morón. El mediocampista vio la roja por un manotazo innecesario en pleno desarrollo del primer tiempo, cuando apenas se jugaban poco más de 35 minutos.

sanción Muñoz

Aquella acción dejó al equipo en inferioridad numérica en un momento clave del encuentro, algo que terminó pesando tanto en lo deportivo como en la evaluación posterior de la jugada.

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De esta manera, Muñoz no solo deberá cumplir con la fecha inmediata, sino que también se perderá el compromiso ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón. Una baja sensible para el Sabalero, que deberá reacomodar piezas en la mitad de la cancha en una etapa exigente del campeonato.

Colón Matías Muñoz AFA
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