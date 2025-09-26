Uno Santa Fe | Santa Fe | Madrid

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

El Ministerio de Economía habilita que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Se viene una reunión clave

26 de septiembre 2025 · 12:58hs
Nación habilitó que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Rosario en la mira.

Nación habilitó que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Rosario en la mira.

La posibilidad de que el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) conecte con Madrid, España, está más cerca luego de que el gobierno nacional autorizara a la aerolínea española World2Fly a operar la ruta aerocomercial entre ambos países.

El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo por medio de la disposición 33/2025 estableció: “Autorizar a la empresa de bandera española WORLD 2 FLY S.L.U. a explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta: puntos en Europa - puntos en territorio del Reino de España - puntos intermedios - puntos en territorio argentino - puntos más allá - y regreso”.

Esto suma a las expectativas para que la aerolínea finalmente concrete la ruta Rosario-Madrid como viene amagando desde hace meses y que podría terminar de concretarse el lunes cuando el ministro de Desarrollo Productivo y su equipo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) se siente en una reunión con World2fly.

El mal estado de la pista del aeropuerto de Rosario puso un freno de mano a las intenciones de la aerolínea, pero ahora, con la remodelación en marcha por parte del gobierno santafesino y la reapertura para fin de año, el escenario puede cambiar.

El comunicado de Nación

Las expectativas se agrandaron este viernes cuando desde el Ministerio de Economía confirmaron en un comunicado que Rosario-Madrid es un hecho, incluso detallando que tendrá tres frecuencias semanales.

“World2Fly, perteneciente al Grupo Iberostar, comenzará a operar la ruta Madrid–Rosario con tres frecuencias semanales una vez que se encuentre operativo el aeropuerto de Rosario, con posibilidad de ampliar sus operaciones a otras rutas en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre Argentina y España, y conforme a la autorización de la autoridad aeronáutica correspondiente”.

“De esta manera, los rosarinos por primera vez podrán conectarse directamente con Europa sin pasar por Buenos Aires”, se envalentona el comunicado.

Sin embargo, en el gobierno de Santa Fe fueron cautelosos y diferenciaron la autorización a la aerolínea para poder volar del acuerdo comercial entre el Aeropuerto de Rosario y la empresa aerocomercial. La autorización no necesariamente implica que arranque la ruta. “Una cosa es la autorización y otra es que opere”, sintetizan.

Más vuelos al reabrir el Aeropuerto de Rosario

Para la reapertura del Aeropuerto de Rosario, que se piensa fines de diciembre con operatividad para inicios de enero se estableció que Aerolíneas Argentinas volará a Cabo Frío (dos frecuencias semanales), Florianópolis (cinco) y Río de Janeiro (cuatro). OLA Mayorista, operado por Flybondi, sumará un vuelo semanal a Cabo Frío y abrirá la nueva ruta a Maceió, inédita para Rosario.

Gol ofrecerá un vuelo diario a Río de Janeiro, más frecuencias a Florianópolis y cuatro semanales a San Pablo. Latam pasará de tres a cinco vuelos a Lima y sumará San Pablo como destino regular, mientras que Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá, con hasta 14 frecuencias semanales.

La programación del verano 2026 marcará un fuerte crecimiento: Rosario pasará de 3 a 11 frecuencias semanales a Río, de 10 a 14 vuelos a Panamá y de 3 a 5 a Lima. Además, se suman nuevos destinos como Maceió y San Pablo, consolidando la región como un nodo de referencia para todo el litoral.

Madrid aerolínea Rosario España vuelos
Noticias relacionadas
Faustino Oro es el líder del torneo Prodigios y Leyendas de ajedrez, que se disputa en Madrid.

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Pampita en la puerta de su casa

Robaron en la casa de Pampita: "Se llevaron fotos y videos de valor incalculable"

Damián Strada. Tenía 32 años.

Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

el estado de salud de la adolescente rescatada y su hija de 11 meses tras anos de cautiverio en barrio el abasto

El estado de salud de la adolescente rescatada y su hija de 11 meses tras años de cautiverio en barrio El Abasto

Lo último

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Triple femicidio: quién es Pequeño J, el narco acusado de ordenar los asesinatos

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Último Momento
Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Cepo: los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días

Triple femicidio: quién es Pequeño J, el narco acusado de ordenar los asesinatos

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

Ovación
Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Se pone al día el Top 9 del Regional del Litoral

Se pone al día el Top 9 del Regional del Litoral

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'