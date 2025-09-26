Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

La FIFA les impuso una dura pena a siete jugadores, entre ellos Facundo Garcés (ex-Colón) e Imanol Machuca (ex-Unión), por falsificación de documentos.

Un verdadero cimbronazo sacudió este viernes al mundo del fútbol internacional y tuvo como protagonistas a dos jugadores con pasado reciente en Santa Fe. Facundo Garcés, exdefensor y capitán de Colón, e Imanol Machuca, surgido en Unión, fueron suspendidos por la FIFA durante un año por su participación en un caso de falsificación documental relacionado con la Selección de Malasia.

La Comisión Disciplinaria del organismo internacional comunicó la sanción tanto al defensor del Alavés de España como al volante ofensivo, junto a otros cinco futbolistas: Gabriel Palmero (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado , João Figueiredo , Jon Irazábal y Héctor Hevel . Según el informe, todos ellos alinearon para la selección malasia en el partido disputado el 10 de junio ante Vietnam , correspondiente a la tercera fase de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027 , utilizando documentación adulterada.

La resolución incluye además una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM), responsable de haber presentado ante FIFA consultas de elegibilidad con datos falsificados para habilitar a estos futbolistas.

La sanción para cada jugador que impuso FIFA

En lo personal, cada jugador recibió una sanción económica de 2.000 francos suizos (aproximadamente 2.140 euros), además de quedar inhabilitado por un año para cualquier actividad vinculada al fútbol.

El organismo rector del fútbol mundial también informó que trasladó el caso al Tribunal de Fútbol, encargado de determinar la elegibilidad real de estos futbolistas para representar a Malasia en el futuro. Tanto la federación sancionada como los implicados tienen un plazo de diez días para solicitar una resolución motivada, lo que eventualmente podría derivar en una apelación ante la Comisión de Apelación.

El caso golpea de lleno a la carrera de Garcés, quien dejó Colón a fines de 2024 tras ser uno de los referentes del plantel, y a la de Machuca, figura en Unión hasta mediados de 2023, antes de iniciar su experiencia internacional. Ambos, ahora, deberán afrontar un freno inesperado en su trayectoria profesional, en medio de un escándalo que promete seguir dando que hablar en el ámbito deportivo y judicial.