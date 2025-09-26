"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

En otro tramo de la extensa nota que Héctor Desvaux brindó con Sol Play 91.5 , Pipo hizo referencia a que la dirigencia debe cambiar la mentalidad y dejar de expresar que Unión es un club deficitario.

" El grupo de dirigentes que comanda Luis también tiene ese pensamiento, como que han cambiado respecto a lo que pensaban antes sobre el predio. Lo que sí es que los vi bastante preocupado por el tema económico que están pasando, más que nada financiero y eso en su cabeza los traba. Pero lo que yo aprendí es que el mundo Unión tiene que cambiar su cabeza y dejar de decir y pensar que es un club deficitario , porque sino va a venir la próxima generación y nos van a decir que Unión es deficitario, que no se puede hacer esto o lo otro y eso te condiciona", manifestó.

Y siguió: "Hay que cambiar la cabeza y buscar que ninguna disciplina sea deficitaria y a través de algunas ventas empezar a crecer. Es cierto que Unión mejoró, pero pasaron 15 años. Hace 15 años, Talleres y Atlético Tucumán estaban en el Argentino B y ahora Talleres va por el segundo predio y Atlético Tucumán acaba de inaugurar un predio de 20 hectáreas. Ese pensamiento hay que cambiarlo y esta dirigencia que está hace 15 años más allá de que se va renovando, todos repiten lo mismo, es decir, que están mal y que hay que seguir vendiendo".

Respecto a la postura de la comisión directiva indicó: "Ayer noté que el tema del predio lo tienen en consideración, pero me preocupa que tengan instalada la idea de que Unión es un club deficitario. Igualmente, nosotros nos sentíamos en la obligación de acercarle la propuesta y esperamos este momento que el equipo está bien. El oficialismo está fuerte, porque el fútbol está bien y por eso le acercamos esta propuesta. Para pensar en un Unión grande, hay que gestionar como un privado y no se puede ser siempre un club deficitario".

"Vos ves una ola de inversión en los clubes descomunal, Belgrano tiene un predio de 25 hectáres. Fuimos al predio de Godoy Cruz que tiene hasta una escuela. Indefectiblemente un predio te lleva a ser mejor y tampoco creo que te lleve tanto tiempo conseguir tener uno. Si nosotros ganábamos el predio lo hubiésemos tenido ahora. Pero nunca es tarde y ojalá que Luis y sus colaboradores puedan cambiar de opinión. Nosotros fuimos rivales en las elecciones, pero queremos construir y que a Unión le vaya bien, no somos ni tibios ni talibanes, somos gente seria y responsable que no va a tirar piedras y que queremos a Unión".