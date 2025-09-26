Crimen de Damián Strada en Laguna Paiva: imputaron a la ex pareja y a su actual novio y revelaron el móvil y la mecánica del homicidio

La fiscalía imputó a ambos por homicidio triplemente agravado por alevosía, el vínculo y criminis causa. El próximo jueves la Fiscalía pedirá la prisión preventiva de los detenidos

El fiscal Alejandro Benítez , titular de la Unidad Fiscal de Las Colonias, imputó a dos personas por el crimen de Damián Strada , ocurrido el pasado 14 de septiembre en la localidad de Laguna Paiva .

Se trata de la ex pareja de la víctima y el actual novio de la mujer, quienes quedaron acusados de homicidio triplemente calificado por alevosía, por el vínculo y por criminis causa .

Según explicó el funcionario judicial, a los imputados se les atribuye haber atacado a Strada con la intención de obtener dinero mediante una maniobra de extorsión. “Como no lograron el objetivo económico, procedieron a ahorcarlo con un cinto, provocándole la muerte por asfixia”, precisó.

detenidos crimen damian strada Los dos detenidos por el crimen de Damián Strada gentileza

Bestial asesinato

El cuerpo fue hallado el domingo 14 de septiembre, parcialmente quemado, lo que indicaría un intento de ocultar el crimen tras el homicidio. “Intentaron prender fuego al cuerpo para borrar evidencias”, agregó el fiscal.

En la audiencia se detalló que el hombre imputado portaba un arma blanca, aunque el informe preliminar de autopsia descartó que haya sido utilizada en la agresión: Strada no presentaba heridas punzantes.

Respecto a la mecánica del crimen, Benítez señaló que todo indica que el homicidio se produjo en el mismo lugar donde fue hallado el cadáver. También confirmó que hubo una distribución de roles entre los acusados, por lo que se los considera coautores materiales del asesinato.

El próximo jueves se realizará la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía pedirá la prisión preventiva de ambos detenidos.

• LEER MÁS: Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero