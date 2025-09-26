Uno Santa Fe | Unión | Desvaux

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Héctor Desvaux le agradeció al presidente de Unión Luis Spahn de que le diera una reunión de un día para el otro: "Fueron muy gentiles", aseguró Pipo

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 09:55hs
Desvaux llevó adelante una reunión con el presidente de Unión Luis Spahn.

Desvaux llevó adelante una reunión con el presidente de Unión Luis Spahn.

Este jueves por la tarde, se produjo una reunión entre el presidente de Unión Luis Spahn y Héctor Desvaux, quien fuera candidato en las últimas elecciones. De la misma participaron otras personas de la comisión directiva y gente allegada a Pipo.

Luego de la charla que mantuvieron Desvaux explicó detalles de la reunión y en diálogo con Sol Play 91.5 se refirió a la propuesta que le acercaron relacionada a la construcción de un predio.

La reunión con Spahn y la propuesta que le acercaron

"Fue una charla que nos debíamos, nosotros en la campaña fuimos muy claros respecto al predio, ya que lo consideramos fundamental para el crecimiento del club y la idea era encontrar el momento para hablar con la dirigencia. Yo digo que a cualquier costo nada, primero Unión y si nosotros hubiésemos pensado de otra manera lo habríamos presentado el día después de las elecciones. Hoy nos encontramos más aliviados en lo deportivo, se nota la mano de Leo (Madelón) en la recuperación del equipo y por eso consideramos que era el momento para juntarnos y exponer las ideas que nosotros teníamos", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Hay que agradecerle tanto al presidente (Luis Spahn) como al resto de la comisión directiva que estuvieron, ya que Luis (Spahn) me dio la reunión de un día para el otro. Fueron muy gentiles y vieron con buenos ojos la propuesta que hicimos de la exposición de las tierras que vimos de antemano. No son las mismas parcelas que estaban en su momento porque la economía es dinámica, pero nos aseguramos que estas tierras estén en condiciones si el club lo desea para negociar. Más que eso no podemos hacer porque no somos gobierno".

LEER MÁS: Spahn: "El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución"

"Las que están cerca de la Tatenguita son tierras más caras, están linderas a uno de los arcos de la cancha de la Tatenguita, es una franja de cinco hectáreas. Siempre luchamos por la Tatenguita porque nos identifica y hay que defenderla. Son las tierras más caras de Santa Fe porque es zona de countries y está cerca de la ciudad. Son tierras pegadas a la Tatenguita que en caso de adquirirlas, te quedan nueve hectáreas. Yo creo que ningún tatengue diría que no. Pero tampoco queremos presionar al oficialismo, sería bueno hacer una asamblea y que defina el socio", reveló Desvaux.

Y luego dio más detalles: "Las otras tierras son más grandes y tienen un valor menor, pueden estar entre 40.000 y 100.000 dólares la héctarea, más o menos, diferenciando qué tierra es. Pero hay que tasarla de manera transparente y hacerlo público, aunque eso dependerá de la dirigencia. Los valores nosotros no podemos negociarlo eso debe hacerlo la comisión directiva. Las otras tierras son potables, pero hay que acelerar, se perdió mucho tiempo, el club viene vendiendo jugadores desde hace años y es tiempo de proyectar".

Desvaux Spahn Unión
Noticias relacionadas
los llamativos registros de union con luis lobo medina como arbitro

Los llamativos registros de Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

el sorprendente union defendera la punta ante banfield en el florencio sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Leonardo Madelón dispuso una variante en la lista de convocados.

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

union no pierde de vista los movimientos de boca en torno a zenon

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'