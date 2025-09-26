Se pone al día el Top 9 del Regional del Litoral

Por la fecha 11 del sector principal del Torneo Regional del Litoral, CRAI visitará a Old Resian de Rosario, un cotejo que fue oportunamente postergado

Este fin de semana el Top 9 del Torneo Regional del Litoral se pondrá al día . Sucede que el cotejo correspondiente a la undécima fecha, el cual fue oportunamente postergado por el fallecimiento del jugador Jerónimo Fernández Bobbio, se disputará este sábado 27 de septiembre en el sur provincial.

En el predio de Grantfield, a partir de las 16, CRAI visitará a Old Resian bajo el arbitraje de Carlos Poggi. Previamente, a las 14.15, jugarán las reservas con el control de Joaquín Díaz, y a las 12.30, lo hará la Pre-reserva A con el arbitraje de Rodolfo Miño. A las 10.45, se cruzarán en Pre-reserva B con el seguimiento de Nahuel Giménez.

Los Gitanos vienen de caer en su última presentación en el Regional frente a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo por 20 a 15, mientras que el fin de semana pasado superó por la reválida del Torneo del Interior A a Universitario de Córdoba por 55 a 14 en la autopista.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 59, Estudiantes 51, Duendes 43, Gimnasia y Esgrima (R) 37, Santa Fe Rugby 36, Paraná Rowing y Old Resian 30, CRAI 24 y Jockey Club de Venado Tuerto. En la próxima fecha, la 16° del certamen interuniones, el 4 de octubre jugarán Jockey de Rosario con Santa Fe Rugby, Jockey de Venado Tuerto con Gimnasia de Rosario, Paraná Rowing con Duendes y Old Resian con Estudiantes de Paraná, quedando libre CRAI.

Se define el Torneo del Interior A

Tras una temporada magnífica del certamen más federal del país, llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior Copa Zurich 2025. Por un lado, Marista RC que viene de vencer a Estudiantes de Paraná en las semifinales por 33 a 24, mientras que Jockey Club de Córdoba accedió a la definición tras triunfar, tras un electrizante tiempo extra, a Duendes por 41 a 27. El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 15:30 h con arbitraje de Pablo Deluca (URBA) en Mendoza y será televisado por Disney+.

El país estará con los ojos puestos en este duelo que enfrenta a los dos mejores equipos del certamen. Daniel Rocuzzo, head coach de Marista, detalló el crecimiento de Marista durante el torneo y las expectativas de cara a la final: “Llegamos con mucha confianza, en pleno crecimiento. Estamos decididos en realizar lo que hemos estudiado, tanto lo nuestro como lo del rival. Creo que será un partido muy intenso y que seguramente se defina por detalles y sobre el final”.

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente".