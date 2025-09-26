Uno Santa Fe | Unión | Unión

Spahn: "El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución"

Luis Spahn analizó el presente de Unión, enfocado en el fútbol y el básquet. "Se pretende evolucionar y dar pasos firmes en cada área", tiró.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 08:30hs
Spahn: El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución

El presidente de Unión, Luis Spahn, participó este jueves de la presentación oficial del plantel profesional de básquet que afrontará la próxima temporada de la Liga Nacional.

Unión, un club en permanente evolución

En el marco del acto institucional, el máximo dirigente tatengue se refirió no solo al crecimiento de las distintas disciplinas del club, sino también al presente del fútbol profesional, que atraviesa un momento de protagonismo en la Liga Profesional.

LEER MÁS: Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

“Han sido años muy duros, de pelear por la permanencia. Hoy la realidad es otra: estamos hablando de playoffs, de objetivos superadores. Eso es lo que pretende Unión: evolucionar y dar pasos firmes en cada área”, destacó Spahn, vinculando el presente del básquet con la evolución del fútbol, donde el equipo de Leonardo Madelón es líder de la Zona A en el Clausura.

El bono, en medio de la necesidad económica de Unión

En cuanto a la situación financiera del club, Spahn admitió las dificultades que atraviesa la institución, pero subrayó la seriedad en el manejo económico del fútbol: “Hoy tenemos alguna complicación que nos obligó a implementar el bono (Día del Club), no es lo ideal, pero es lo necesario para sostenernos. Aun así, nuestra institución está absolutamente al día con los salarios y los premios del plantel profesional, algo que no todos pueden decir”.

LEER MÁS: Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Finalmente, Spahn resaltó la importancia de sostener el apoyo popular para que Unión continúe consolidando su crecimiento: “Queremos que la gente acompañe, porque este club representa a toda la provincia, no solo en el fútbol, también en el básquet, el vóley y cada disciplina en la que competimos a nivel nacional”.

De esta manera, el presidente rojiblanco dejó en claro que, pese a los desafíos financieros, Unión atraviesa un presente de mayor estabilidad y ambición en el plano futbolístico, acompañado por un crecimiento institucional sostenido.

Unión Spahn Básquet
Noticias relacionadas
como se encuentra el historial entre union y banfield

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

los llamativos registros de union con luis lobo medina como arbitro

Los llamativos registros de Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

el sorprendente union defendera la punta ante banfield en el florencio sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

union encuentra su as bajo la manga: palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'