Spahn: "El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución"

Luis Spahn analizó el presente de Unión, enfocado en el fútbol y el básquet. "Se pretende evolucionar y dar pasos firmes en cada área", tiró.

El presidente de Unión , Luis Spahn, participó este jueves de la presentación oficial del plantel profesional de básquet que afrontará la próxima temporada de la Liga Nacional.

En el marco del acto institucional, el máximo dirigente tatengue se refirió no solo al crecimiento de las distintas disciplinas del club, sino también al presente del fútbol profesional, que atraviesa un momento de protagonismo en la Liga Profesional.

“Han sido años muy duros, de pelear por la permanencia. Hoy la realidad es otra: estamos hablando de playoffs, de objetivos superadores. Eso es lo que pretende Unión: evolucionar y dar pasos firmes en cada área”, destacó Spahn, vinculando el presente del básquet con la evolución del fútbol, donde el equipo de Leonardo Madelón es líder de la Zona A en el Clausura.

El bono, en medio de la necesidad económica de Unión

En cuanto a la situación financiera del club, Spahn admitió las dificultades que atraviesa la institución, pero subrayó la seriedad en el manejo económico del fútbol: “Hoy tenemos alguna complicación que nos obligó a implementar el bono (Día del Club), no es lo ideal, pero es lo necesario para sostenernos. Aun así, nuestra institución está absolutamente al día con los salarios y los premios del plantel profesional, algo que no todos pueden decir”.

Finalmente, Spahn resaltó la importancia de sostener el apoyo popular para que Unión continúe consolidando su crecimiento: “Queremos que la gente acompañe, porque este club representa a toda la provincia, no solo en el fútbol, también en el básquet, el vóley y cada disciplina en la que competimos a nivel nacional”.

De esta manera, el presidente rojiblanco dejó en claro que, pese a los desafíos financieros, Unión atraviesa un presente de mayor estabilidad y ambición en el plano futbolístico, acompañado por un crecimiento institucional sostenido.