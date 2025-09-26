Revelan cuál es el estado de salud de la adolescente rescatada y su hija de 11 meses tras años de cautiverio en barrio El Abasto

La Justicia detuvo a tres personas y analiza imputarlas por delitos gravísimos, entre ellos privación ilegítima de la libertad y trata de personas

La historia que estremeció a Santa Fe suma nuevos capítulos con el correr de las horas. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia confirmó que la adolescente de 16 años y su beba de 11 meses , que lograron huir de su cautiverio, están fuera de peligro físico y bajo resguardo provincial.

Ambas fueron trasladadas a un dispositivo de contención y acompañamiento del sistema de Niñez, donde un equipo interdisciplinario analiza los pasos a seguir para garantizar su recuperación integral. Según confirmó Veo Noticias, los informes preliminares aseguran que las dos se encuentran bien de salud , pese al traumático contexto del que lograron salir.

Un allanamiento clave y tres detenidos

Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación avanzó de inmediato en la investigación. El miércoles se concretó un allanamiento en una vivienda de barrio El Abasto, señalada como el lugar donde la joven habría permanecido encerrada desde los 11 años.

En el procedimiento se detuvo a tres personas, entre ellas la pareja de la adolescente. Las primeras líneas de investigación sostienen que la víctima era forzada a prostituirse en un entramado que podría exponer una red de explotación.

abasto 2

La investigación judicial

El caso quedó en manos de la fiscal Vivian Galeano, de la Unidad Especial de Género, Familia y Violencia. Por la complejidad y la extrema gravedad de los hechos —que incluyen privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual y la posibilidad de trata de personas— la funcionaria solicitó una prórroga de la audiencia imputativa.

Se trata de una herramienta habitual en causas sensibles, que le permitirá reunir y analizar en detalle la evidencia recolectada en el allanamiento antes de formalizar la acusación contra los tres detenidos.

Una trama de años de encierro y silencio

La magnitud del caso quedó expuesta al conocerse que la adolescente habría estado más de cinco años privada de su libertad. El cautiverio comenzó cuando apenas tenía 11 años y recién pudo romper el círculo de encierro con la ayuda de su pequeña hija.