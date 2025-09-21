Uno Santa Fe | La provincia | joven

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Ocurrió en Rosario. La víctima, de 26 años, ingresó al hospital a la madrugada de este domingo con un paro cardiorrespiratorio

21 de septiembre 2025 · 17:40hs
El joven ingresó a la guardia del Heca tras cortarse el cuello al querer salir por una ventana

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital. Archivo

Un joven murió este domingo a la madrugada en la ciudad de Rosario tras cortarse el cuello al intentar salir por la ventana de su casa.

Según publica La Capital, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde falleció poco después.

Según las primeras informaciones, el joven de 26 años intentó salir por la ventana de su casa en Campbell al 4400 y terminó con un corte en el cuello.

Tras el accidente, un vehículo particular acompañado por una unidad del Comando Eléctrico, trasladó a la víctima al Heca.

El joven identificado, como Jonatan Nael Jesús G. ingresó a la guardia con un paro cardiorrespiratorio por lo que se le realizaron maniobras de RCP que fueron efectivas. Sin embargo, la víctima quedó en estado crítico y, poco antes de las cuatro de la mañana, falleció.

