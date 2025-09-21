Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bernardi, autocrítico en Colón: "Fue un año muy duro, no estuvimos a la altura"

Christian Bernardi hizo una profunda autocrítica tras el empate de Colón ante Morón, y tiró: "El vestuario nunca estuvo dividido a pesar de los malos resultados".

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2025 · 20:22hs
Bernardi, autocrítico en Colón: Fue un año muy duro, no estuvimos a la altura

UNO / José Busiemi

El empate sin goles de Colón frente a Deportivo Morón en el Brigadier López significó, gracias a los resultados ajenos, la confirmación de la permanencia en la Primera Nacional. Pero la tarde no fue sencilla para Christian Bernardi, capitán sabalero, que al ser reemplazado se retiró entre aplausos, silbidos y reprobaciones.

Christian Bernardi, con una dura autocrítica

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el cordobés hizo una autocrítica profunda tras una temporada para el olvido: “Fue un año muy difícil, muy pesado. No lo pudimos acomodar nunca, hubo muchísimos cambios y nunca logramos regularidad. Siempre intentamos poner la cara, pero los resultados fueron malos y no estuvimos a la altura de lo que se esperaba de nosotros”, expresó.

LEER MÁS: Medrán: "La reconstrucción de Colón empieza esta misma noche"

Bernardi, uno de los futbolistas con más años en la institución, no ocultó el dolor que le produjo esta campaña: “Llevo mucho tiempo en Colón, pasé por momentos muy buenos y también por muy malos. Este año se sufrió mucho, no solo nosotros, también la familia. Fue un cúmulo de derrotas, de falta de confianza y de rendimiento. Lo entendemos todo: las críticas, los reproches, los aplausos y también los insultos. El hincha tiene razón en su enojo”, afirmó.

Al mismo tiempo, valoró la unión del grupo pese a la adversidad: “El vestuario nunca estuvo dividido. A pesar de los malos resultados, todos intentamos tirar para adelante. Nos dolió mucho no poder revertir la imagen, pero siempre tratamos de estar unidos y respetar a cada entrenador que pasó. Hoy lo importante era asegurar la permanencia, aunque duela decirlo de esa manera en un club tan grande como Colón”.

El objetivo en los dos últimos partidos de Colón

Sobre su futuro, el capitán prefirió no adelantar definiciones: “Ahora queremos terminar de la mejor manera los dos partidos que quedan. Después, habrá que analizarlo con el club y con mi familia. Fue un año muy duro, y habrá que ver qué es lo mejor para todos”, señaló.

LEER MÁS: Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

Por último, Bernardi pidió perdón al hincha sabalero y remarcó la necesidad de una reconstrucción institucional y deportiva: “Entiendo la bronca del hincha, porque nosotros también la sentimos. Pedimos disculpas porque no estuvimos al nivel. Colón tiene que levantarse, rearmarse y volver a estar donde se merece”.

Colón Bernardi Morón
Noticias relacionadas
que necesita colon para lograr la permanencia ante moron

Qué necesita Colón para lograr la permanencia ante Morón

medran, con una duda y varias certezas para un partido clave de colon

Medrán, con una duda y varias certezas para un partido clave de Colón

polemica en colon por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoria

Polémica en Colón por el premio que le ofrecieron al plantel para salvar la categoría

colon, ¿con dos bajas de mucho peso para recibir a moron?

Colón, ¿con dos bajas de mucho peso para recibir a Morón?

Lo último

Pullaro dijo que las retenciones son el peor impuesto de la Argentina y pidió una reforma tributaria

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: "Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas"

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Último Momento
Pullaro dijo que las retenciones son el peor impuesto de la Argentina y pidió una reforma tributaria

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas

Críticas a la telemedicina de Mercado Libre: "Reduce la consulta a un catálogo virtual, como si se tratara de zapatillas"

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Bernardi: Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura

Bernardi: "Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura"

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Ovación
Bernardi: Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura

Bernardi: "Fue un año muy duro, pedimos disculpas porque no estuvimos a la altura"

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná