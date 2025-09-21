Bernardi, autocrítico en Colón: "Fue un año muy duro, no estuvimos a la altura"

Christian Bernardi hizo una profunda autocrítica tras el empate de Colón ante Morón, y tiró: "El vestuario nunca estuvo dividido a pesar de los malos resultados".

El empate sin goles de Colón frente a Deportivo Morón en el Brigadier López significó, gracias a los resultados ajenos, la confirmación de la permanencia en la Primera Nacional. Pero la tarde no fue sencilla para Christian Bernardi, capitán sabalero, que al ser reemplazado se retiró entre aplausos, silbidos y reprobaciones.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el cordobés hizo una autocrítica profunda tras una temporada para el olvido: “Fue un año muy difícil, muy pesado. No lo pudimos acomodar nunca, hubo muchísimos cambios y nunca logramos regularidad. Siempre intentamos poner la cara, pero los resultados fueron malos y no estuvimos a la altura de lo que se esperaba de nosotros”, expresó.

Bernardi, uno de los futbolistas con más años en la institución, no ocultó el dolor que le produjo esta campaña: “Llevo mucho tiempo en Colón, pasé por momentos muy buenos y también por muy malos. Este año se sufrió mucho, no solo nosotros, también la familia. Fue un cúmulo de derrotas, de falta de confianza y de rendimiento. Lo entendemos todo: las críticas, los reproches, los aplausos y también los insultos. El hincha tiene razón en su enojo”, afirmó.

Al mismo tiempo, valoró la unión del grupo pese a la adversidad: “El vestuario nunca estuvo dividido. A pesar de los malos resultados, todos intentamos tirar para adelante. Nos dolió mucho no poder revertir la imagen, pero siempre tratamos de estar unidos y respetar a cada entrenador que pasó. Hoy lo importante era asegurar la permanencia, aunque duela decirlo de esa manera en un club tan grande como Colón”.

El objetivo en los dos últimos partidos de Colón

Sobre su futuro, el capitán prefirió no adelantar definiciones: “Ahora queremos terminar de la mejor manera los dos partidos que quedan. Después, habrá que analizarlo con el club y con mi familia. Fue un año muy duro, y habrá que ver qué es lo mejor para todos”, señaló.

Por último, Bernardi pidió perdón al hincha sabalero y remarcó la necesidad de una reconstrucción institucional y deportiva: “Entiendo la bronca del hincha, porque nosotros también la sentimos. Pedimos disculpas porque no estuvimos al nivel. Colón tiene que levantarse, rearmarse y volver a estar donde se merece”.