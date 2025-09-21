Godoy Cruz e Instituto no se sacaron ventajas

Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

21 de septiembre 2025 · 20:27hs
Instituto de Córdoba igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Feliciano Gambarte.

El gol para la Gloria lo convirtió el delantero Alex Luna, a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Fernández marcó el tanto del empate para los locales, a los 5’ del complemento.

Con este resultado, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron la décima posición de la Zona B del campeonato local con 10 puntos, a dos de Sarmiento de Junín (7°), con el objetivo de entrar entre los ocho mejores del grupo. No obstante, el Verde cuenta con un partido menos en su haber.

Ahora, el conjunto cordobés recibirá a Lanús, que viene de vencer 2-1 a Platense, en el Estadio Monumental Presidente Perón el domingo 28 de septiembre desde las 20:15 por la decima fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el “Tomba” sumó un punto importante para alejarse del fondo de la tabla anual y comenzar a asegurar la permanencia en la Primera División luego de las caídas de San Martín de San Juan (29°) ante Vélez y Aldosivi (30°) frente a Tigre.

En tanto, los comandados por Walter Ribonetto, que acumulan solamente un triunfo en las nueve jornadas disputadas, visitarán a San Lorenzo el próximo sábado a partir de las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Cuando parecía que el cotejo se iría al descanso en igualdad sin goles, apareció Alex Luna, ex Independiente, para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Gastón Lodico y abrir el marcador.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Godoy Cruz aprovechó la desatención de la visita para que Nicolás Fernández, por la misa vía, convierta el tanto de la igualdad luego de un envío al área por parte de Bastián Yañez.

