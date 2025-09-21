Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto venía teniendo una buena carrera y se ilusionaba con sumar puntos. Sin embargo, Albon lo chocó y finalizó 19°

21 de septiembre 2025
Franco Colapinto finalizó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el argentino ganó tres posiciones en los primeros giros, tuvo buen ritmo con su Alpine mientras uso los neumáticos medios, pero Alex Albon (Williams) lo chocó en el giro 18 y le arruinó la chance de sumar puntos.

Colapinto fue perjudicado por un choque con Albon

El joven de 22 años inició la cita en el 16° lugar y ganó dos posiciones en la largada, ya que aprovechó el accidente de Oscar Piastri -líder del torneo- en la curva cinco y la mala partida del alemán Nico Hulkenberg, hombre de Sauber. En la sexta vuelta, aprovechó el DRS y le quitó la 13° plaza al candiense Lance Stroll (Aston Martin).

El pilarense comenzó a perder rendimiento pasada la vuelta 15 e ingresó a boxes dos giros más tarde para cambiar compuestos medios por duros. Cuando salió, Alex Albon, quien rodaba 18°, intentó pasarlo en una curva demasiado cerrada, lo chocó y le hizo hacer un trompo, motivo por el cual el sudamericano quedó último.

Desde entonces, rodó último y lejos de sus competidores, aunque de forma más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.

